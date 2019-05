Projeto pede ensino das normas de trânsito para crianças por meio do cordel nas escolas

Das rimas ao ensinamento, o cordel chega a ser um dos primeiros gêneros textuais com o qual uma criança cearense tem contato. As métricas comuns em uma poesia e a cadência de uma história "cantada" são capazes de aguçar os sentidos e despertar o interesse pelo novo.

Pelo menos, essa é a ideia defendida com afinco por Gerardo Carvalho Frota, 61, ou o "Pardal", como é chamado o professor e filósofo desde o início da carreira como escritor. Partiu dele a ideia de utilizar o gênero tão próprio do Ceará para algo valioso: perpetuar nas escolas, e no imaginário infantil, os cuidados necessários ao trânsito.

Em 2006, desenvolveu atividades utilizando a literatura para levar o conhecimento de algo da realidade para os pequenos e montou um projeto. Durante os anos encabeçados por ele como idealizador, o resultado foi satisfatório, ainda que o alcance tenha tido abrangência apenas nas escolas nas quais lecionou. Agora, a iniciativa tem a possibilidade de se tornar Projeto de Lei e ganhar ainda mais espaço.

Em requerimento feito pelo vereador Jorge Pinheiro, em março deste ano, o pedido é para que a Secretaria Municipal de Educação (SME) institua o Programa de Educação para o trânsito por meio da literatura de cordel para todas as escolas fortalezenses.

Há tempos

Sentado nos bancos da Escola Municipal Madre Teresa de Calcutá, no Bairro de Fátima, Pardal gosta de lembrar das ideias iniciais sobre o assunto, quando decidiu começar a escrever. Na época, o piauiense, radicado em Fortaleza desde 1974, trabalhava dentro do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). "Quando cheguei por lá em 1981 já era formado em filosofia. Saí do setor de perícia e fui para o de educação de trânsito, onde comecei a dar aula para os motoristas envolvidos em acidentes", contou.

Após ser contratado para ensinar em colégios do município, tentou tornar os primeiros passos da ideia uma realidade. No entanto, sem sucesso, somente a partir dos anos 2000 conseguiu realizar o desejo. "Eu cheguei para a vice direção aqui dessa escola em 2006 e foi quando preparei o projeto de verdade e comecei a colocá-lo para frente", explica. Implantou os três passos: aulas em classe, na rua e no pátio da instituição.

No primeiro momento, o cordel é recitado em aula para fixar o princípio das leis escritas no Código de Trânsito Brasileiro. Após isso, a rua é o espaço de aprendizado das crianças em meio a atividades supervisionadas pelos responsáveis em cada turma. Por fim, as dependências da escola dão lugar à encenação e dinâmicas, finalizando o projeto em um período de dois meses. Para Gerardo, logo a escola inteira estava integrada com a ação e as crianças mais conscientes dos cuidados nas ruas.

No ritmo

"Meus amigos motoristas, pedestres ou passageiros escutem bem meu recado, neste verso verdadeiro", dizem as primeiras linhas do cordel escrito por Gerardo, ainda em 1988, intitulado "No Trânsito". O primeiro de muitos na lista dos escritos por ele, deu a largada para estratégia a fim de captar a atenção das crianças. Segundo o idealizador, o caráter lúdico consegue animar e despertar o sentimento de importância dentro das mesmas.

"Eles se animam! Quando você vai recitar o cordel, tanto nas aulas como na rua, eles prestam mais atenção por conta da rima, da cadência", pontua.

Quem também partilha da mesma mentalidade é Mirela de Aquino, diretora da Escola Madre Teresa de Calcutá. Desde 2013 no cargo, ela acompanha a ação realizado pelo professor Pardal junto aos alunos.

"Ele se aposentou em 2016, mas nunca deixou de desenvolver atividades na escola, com literatura, xilogravura e com os cordéis", comenta ela ao deixar claro a importância disso dentro da comunidade escolar. "Tudo influi muito no aprendizado das crianças. O cordel é capaz de ajudar nesse início para a leitura, por exemplo, justamente por essa questão da facilidade, da canção", opina. De acordo com ela, os alunos fazem questão de demonstrar a participação nesses momentos.

Responsabilidade

Questionada por um posicionamento em relação ao andamento do projeto, a SME afirmou possuir sugestões de atividades pedagógicas nesse âmbito em relação à rede de escolas municipais. Segundo o órgão, uma parceria com Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) já está em curso e "recebem orientações sobre direitos e deveres de pedestres, ciclistas ou condutores de veículos" em diversas ações, porém não concedeu mais detalhes sobre a aprovação do trabalho com os cordéis.