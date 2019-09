Programa Se Joga, substituto do Vídeo Show, estreia nesta segunda-feira (30) na Globo

A ideia é levar um passatempo para as tardes da semana, misturando informação e diversão em um palco onde passarão anônimos e famosos. Assim é o Se Joga, o novo vespertino da Globo, que estreia nesta segunda-feira (30), logo após o Jornal Hoje. Sob o comando de Fernanda Gentil, Fabiana Karla e Érico Brás, o programa de entretenimento vai reunir brincadeiras, quadros com especialistas e esquetes de comediantes.

"Queremos ser um momento alegre, uma excelente companhia para as tardes. Por começar sempre ao vivo, o Se Joga vai falar sobre o que está acontecendo no dia. Aquilo que todo mundo está compartilhando nos grupos de celular, que virou assunto no grupo do trabalho ou que não pode faltar na mesa do almoço", resume Daniela Gleiser, diretora artística da atração, que promete envolver a tecnologia na interação entre os apresentadores e o público.

À frente de sucessos da emissora, como o Amor & Sexo e Tamanho Família, Daniela ficou responsável por estruturar o programa que vai ocupar o vácuo deixado pelo Vídeo Show, extinto em janeiro, depois de permanecer 35 anos no ar.

Com o Se Joga, ela leva para o período da tarde a união de formatos já consolidados na TV brasileira. Games, fofoca, bastidores da televisão e quadros com humoristas fazem parte da nova aposta da casa.

Estreias

O programa demarca ainda a entrada da jornalista Fernanda Gentil no entretenimento. Fora do ar desde dezembro, quando deixou a condução do Esporte Espetacular, a apresentadora foi primeira do trio a ser definida pela produção e fez parte do desenvolvimento do projeto que determinou a saída da jornalista da cobertura esportiva de televisão.

Fernanda se emocionou ao falar da mudança durante a apresentação oficial do programa para os jornalistas de todo o País, em evento ocorrido no último dia 20. Em resposta a uma pergunta do Verso, ela se disse que o processo "foi delicado". "Fiquei em um dilema: 'Será que eu estou traindo minhas raízes, negando o que eu sempre quis?' Mas eu entendi na terapia que não. São ciclos", disse a apresentadora.

Apesar da apreensão inicial, Fernanda é beneficiada pelo formato do programa, que permite à jornalista usar a irreverência na condução. "Como a gente fala de tudo e usa todos os tons - tem a hora séria, tem a hora da descontração -, exercemos todas as facetas", completa. Durante a coletiva, Fernanda mostrou-se conectada com os demais apresentadores, que também fazem uma travessia.

Tanto Fabiana Karla quanto Érico Brás são comediantes e assumem o desafio de assumir a condução de um programa pela primeira vez. De cara limpa, eles não abandonam o humor e assumem o papel de apresentadores.

"Desde que recebi o convite, em junho, até agora, tem uma tensão, um nervosismo, um negócio. Mas tem também uma coisa que a gente traz da carreira, do teatro, que é a estreia. Como você ensaia, como você prepara, dá todo o conforto de você chegar em frente à plateia, ao telespectador. Tudo isso tem me dado uma ansiedade que se eu pudesse, a estreia já seria hoje", resumiu Érico.

Fabiana Karla define o Se Joga como "a realização de um sonho". "Acho que eu me metia tanto nos programas que alguém me deu uma oportunidade. Eu fui ao É de Casa e falei com o diretor: 'Pelo amor de Deus, se tiver que cobrir férias de alguém, estou aqui'. E olha onde estou agora?", brinca.

Fofoca e humor

O universo dos famosos, assim como os bastidores da televisão, também vão compor a mistura do Se Joga, que aposta na proximidade com os artistas do elenco da Globo para desmentir boatos e conseguir declarações exclusivas. "Aqui a gente bebe da fonte", diverte-se Fabiana.

Conforme Fernanda Gentil, a tentativa é de "humanizar" as fofocas, que já fazem parte do roteiro de outros programas concorrentes na mesma faixa horária. "Sendo fofoca, e interessando o público, vai estar aqui. Agora, tem o nosso jeito de fazer isso", destaca a jornalista, que prefere usar o termo "famosidades" para se referir à temática.

Outra aposta da atração está nas esquetes de humor. Marcelo Adnet faz paródias e comanda um concurso de imitações no programa, enquanto Paulo Vieira se diverte com a própria realidade no quadro "Isso é muito a minha vida". Jefferson Schroeder estreia com a personagem Cida Lamonier, que brinca com a imagem das antigas donas de casa.

Esse conjunto compõe a leveza que o grupo pretende levar para um novo jeito de viver as tardes da emissora.

Serviço

Programa Se Joga

Estreia hoje (30). O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o Jornal Hoje.

*O repórter viajou a convite da Globo