Produtores de cookies adaptam sabores ao paladar cearense

Os famosos cookies já são considerados parte do cardápio de doces do cearense, assim como os brownies, embora não sejam tradicionais da cultura do País. O fato é que nem sempre pensamos sobre a história dos alimentos que consumimos, mas uma coisa é certa: antes de pisar em solos latinos, os deliciosos biscoitos aterrissaram nas terras do Tio Sam.

Assim como o pontual "Chá das Cinco", os cookies têm origem inglesa. O curioso é que, a princípio, eles eram pequenas quantidades de massa de bolo usadas para testar a temperatura do forno. Com a colonização britânica, a iguaria migrou para os Estados Unidos, e lá ganhou crocância e gotas de chocolate.

Mas só foi na última década que os cearenses começaram a apostar nos cookies como uma oportunidade de negócio. O casal Camila Benevides e Érico Zanon descobriu a delícia durante uma viagem ao exterior.

Na época, em 2014, eles perceberam que para começar um negócio, sem referências no Brasil, o ideal seria estudá-lo onde ele ganhou forma: nos Estados Unidos. Assim, eles passaram a testar as receitas de forma manual, na própria casa e, no ano seguinte, nasceu a primeira loja da Cookie Mania, hoje com quatro sedes.

Os primeiros sabores eram inspirados nos países líderes de vendas, mas depois os clientes começaram a sugerir criações. "As sugestões iam passando por um período de testes, para ver se virariam receitas. Alguns desses sabores estão entre os mais vendidos hoje, como o Cookie de Nutella", afirma Tatiana Teixeira, responsável pelo setor de Expansão e Novos Negócios da Cookie Mania.

A Cookie Mania adaptou os sabores a partir de sugestões dos clientes e investiu em novos produtos FOTO: DIVULGAÇÃO

Além dos biscoitos, a empresa também aposta em outros derivados, como o Cookie Pet, feito com ingredientes naturais para animais. Outro diferencial é o Cookie Ice que une dois biscoitos recheados com sorvete, formando uma espécie de "sanduíche".

Empreendedora

Karina Meireles já era fã da iguaria e costumava comprar um estoque nas viagens. "Foi um desejo meu de consumir esses cookies americanos. Sempre que eu viajava trazia e acabava rápido". Além do gosto pessoal, a proprietária da Cookies dos Sonhos via potencial para o negócio.

Assim como Camila e Érico, ela também se aperfeiçoou. Buscou a técnica das receitas nos Estados Unidos. Quando voltou, em 2012, Karina passou a fazer em casa e, com o aumento da demanda, construiu uma cozinha em cima da loja de veículos do marido. A primeira sede foi aberta em 2017. Segundo a proprietária, a receita base dos cookies é um segredo, mas destaca o preparo com açúcar mascavo, aveia e trigo integral.

O Cookie de Cupuaçu é o mais diferente da Cookie dos Sonhos FOTO: DIVULGAÇÃO

Os mais tradicionais, como o de brigadeiro, foram os primeiros a entrar no cardápio, adaptado de acordo com o paladar local. Aos poucos, outras opções como Romeu e Julieta e Banana com Canela foram acrescentadas. Como uma boa paraense, que ama a terra natal, Karina homenageou suas origens com o Cookie de Cupuaçu. Outra opção distinta das demais é o Cookie Low Carb, feito com zero açúcar e farinhas especiais.

Uma adaptação feita pelo mercado é a forma que o cookie é consumido. "Nos EUA eles têm o costume de comer com leite, só que o brasileiro tem o hábito de comer com refrigerante. Aqui eles gostam também do cookie com sorvete por causa do calor" acrescenta Karina.

Realizar sonhos

Vender cookies foi a saída que Artur de Brito encontrou para aumentar a renda e conseguir arcar com os custos do casamento. E assim, em 2019, ele passou a comercializar seus cookies entre amigos, nascendo aí a marca Cookie Together. A primeira receita que o engenheiro civil elaborou foi a com massa de baunilha e chocolate. Hoje, outros sabores foram adicionados, a exemplo do chocolate branco.

A Torta de Cookies é uma especialidade da Together, assim como o doce tradicional FOTO: DIVULGAÇÃO

Mas a campeã de vendas é a Torta de Cookie, seguida dos Mini Cookies, uma opção muito pedida para dar de presente. Por conhecer os biscoitos para além do preparo, Artur aconselha uma bebida muito famosa para acompanhar: "cookie quentinho com café é indiscutível".