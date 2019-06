Produções juninas: confira as propostas de cabelo e maquiagem

Canjica, mugunzá, vatapá e muito arrasta-pé são requisitos básicos na animação das festas de São João. Para entrar nesse clima de arraiá junino, as matutinhas capricham no cabelo e na maquiagem com looks mega-atuais, alegres, criativos e sem fugir da tradição.

Apesar dos figurinos exibirem uma pegada mais urbana, a moçada não abre mão dos laços, fitas e demais acessórios na elaboração dos penteados. Uma peça de roupa xadrez e as cartelas de cores fortes na maquiagem complementam o visual cheio de personalidade para essa turma fazer bonito.

Para quem adora investir no visual com estilo junino, as cabeleireiras e maquiadoras Simone Barro, Natália Pessoa e Jacinta Costa apresentam propostas inspiradoras que podem ser feitas em casa.

O look de Cris Moreira traz maquiagem clean com sombra nos tons terrosos e rosa. Na boca, um batom nude e nos cabelos a trança com estilo descolado, a cara das festas juninas FOTO: FABIANE DE PAULA

Conforme Simone Barro, com criatividade é possível montar um look incrível apenas com seus produtos de uso diário. Por isso, abuse das cores supertendência, a exemplo do pink, do azul e do verde que podem ser incrementadas com coral e, ainda, combinar com efeitos monocromáticos das sombras, batons e esmaltes.

Estilos

Na produção da digital influencer Scarllat Prado, Simone apostou nos tons pinks na boca e nos olhos. O resultado foi uma make bem harmônica. “No cabelo trabalhei com o lacinho do mesmo tom para dar um charme”, ressalta.

A make divertida de Scarllat combina os tons de pink na boca e nos olhos com os lacinhos de fita que finalizam a amarração das tranças FOTO: FABIANE DE PAULA

No look da publicitária Cris Moreira, a maquiadora Jacinta Costa elegeu uma pele suave, com mais iluminação. Os olhos foram marcados com as cores terrosas que casam perfeitamente com o tom da pele e do cabelo da ruivinha. A boca nude, mas clássica, valoriza os olhos da publicitária.

“No cabelo, fiz duas tranças embutidas no estilo boxeadora, mais soltinhas, que se encontram no fim do penteado. A trança tem tudo a ver com as festas juninas, então eu só complementei com umas fitinhas coloridas para amarrar e concluir o look”, diz Jacinta.

No visual de Luana, fios presos com maria-chiquinha e tranças finas nas laterais ganham laços largos que conferem um ar colorido e junino FOTO: FABIANE DE PAULA

A estudante Luana Kist aderiu ao modelo tradicional. Por isso, a hairstylist Natália Pessoa caprichou nas pintinhas que caracterizam o estilo da matutinha, com tranças e laços maiores. “Os olhos ganharam esfumado na parte inferior. O batom coral, na pele iluminada, fechou o figurino com o brilho típico de São João”, diz Natália.