Produções de cabelos e maquiagens dignas de passarela

A pluralidade democrática dos estilistas veteranos e estreantes surpreendeu a plateia com produções que passeavam de estilos clássicos a casuais e modernos, em cada apagar e reacender dos holofotes.

Coleções montadas a partir de tecidos finos, a exemplo da lançada por Gisela Franck, mostravam um universo romântico e orgânico. Na beleza, as modelos caminharam na passarela com cabelos soltos e com aspecto natural, para dialogar com a temática do desfile. A pele, bem iluminada, explorou tons terrosos nos olhos e boca simplesmente com gloss incolor.

Na coleção cápsula Cariri Visceral, os acessórios em cordas, palhas, couros, correntes e pedrarias se sobressaíram à beleza da pele natural, iluminada e de olhos bem marcados FOTO: ROBERTA BRAGA E CHICO GOMES

As rendas foram muito bem representadas pelo ícone Almerinda Maria e a beleza teve foco nos lábios com tons alaranjados e olhos esfumados com sombra marrom. Já Silvânia de Deus trouxe bordados na coleção marcada pelo capricho dos acessórios e penteados. O rosto das modelos trazia uma intervenção de fio dourado aliado a leves marcações com blush e sombra no mesmo tom terroso, com boca natural, sem batom.

Com a coleção "Grito", o estilista Bruno Olly deixou no DFB 2019 uma mensagem de reflexão expressa na maquiagem dos modelos sobre as marcas da luta que o brasileiro encara no boxe e na vida FOTO: ROBERTA BRAGA E CHICO GOMES

Lindebergue Fernandes mais uma vez agradou no quesito beleza que, além de harmonizar com a coleção, expressava seu olhar crítico sobre questões sociais. A inspiração veio do exagero dos anos 1980.

A delicadeza e o romantismo da coleção apresentada por Gisela Franck ganharam mais vida com a maquiagem que apostou em pele bem iluminada, tons terrosos nos olhos e lábio com gloss incolor, simbolizando ninfas FOTO: ROBERTA BRAGA E CHICO GOMES

Em um cenário de pós-luta, Bruno Olly explicitava, por meio da maquiagem, o sentido de resistência dentro e fora do ringue.