Procedimentos estéticos e cirúrgicos mais requisitados por adolescentes

A exposição frequente nas redes sociais ou mesmo as observações por parte dos amigos de escola fazem com que adolescentes se tornem cada vez mais exigentes com a aparência corporal e facial.

Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) apontam que nos últimos dez anos houve um aumento de 141% em cirurgias plásticas na faixa etária de 13 a 18 anos. No último censo realizado em 2016 pela SBCP, consta 1.472.435 cirurgias estéticas ou reparadoras, sendo 6,6% em adolescentes, somando 97 mil cirurgias.

Portanto, o Brasil fica na liderança em números de jovens que passam por esse tipo de cirurgia. Nos EUA, apenas 4% dos pacientes são adolescentes, e em 2018 extrapolou 66 mil cirurgias estéticas, enquanto no Brasil os procedimentos ultrapassaram 90 mil casos.

Segundo o cirurgião plástico Dr. Tiago Alcântara, um dos motivos por essa demanda vem das celebridades que aparecem nas redes sociais com um visual impecável.

Dos protocolos cirúrgicos mais requisitados pelos adolescentes, o médico destaca a rinoplastia, "orelha de abano", correção de mama com prótese e a ginecomastia, e a redução da mama masculina.

"Nós procuramos respeitar a fisiologia de formação do corpo. Portanto, é exagero se pensar em cirurgia plástica antes de 16 anos. É aceitável aos 18 a 20 anos, quando a puberdade está estabelecida e consolidada", reforça.

Quanto às intervenções mais simples, a exemplo de correções faciais, estas sim podem ser solucionadas com a aplicação de métodos menos invasivos. Conforme o cirurgião, de 2013 até hoje, a busca por esses procedimentos também teve um aumento acentuado entre jovens de 20 a 25 anos. "Atualmente os adolescentes querem parecer cada vez mais com os filtros que fazem nas selfies postadas nas redes sociais, então, precisamos ter muito cuidado com esse paciente", alerta.

Segundo o Dr. Tiago, dentre os tratamentos menos invasivos o mais recorrente é a toxina botulínica, usada para prevenir a formação de rugas, marcas de expressão e preenchimento de áreas, a exemplo do nariz, olheiras e os lábios. Este último é o mais pedido entre os jovens que desejam volumizar a área. Ela dura em torno de 5 a 6 meses, as aplicações são em média 2 vezes ao ano.

O médico esclarece que quando o adolescente chega ao consultório com suas queixas, é necessário observar se é perceptível e o quanto aquilo o incomoda. A partir disso, cabe ao profissional contornar a situação conversando com os pais. "Eu sou sincero, digo sempre, o caminho é esse. Às vezes o paciente não se sente seguro, mas eu sei. Quando não é certo, digo que não deve ser feito e oriento-o a esperar mais um pouco".