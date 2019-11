Procedimento estético realizado com bisturi promove renovação da pele

A evolução tecnológica e os profissionais capacitados na área da estética conquistam, cada vez mais, o público antenado na jovialidade. Segundo a fisioterapeuta dermatofuncional Anna Christina Henriques, o dermaplaning é um dos procedimentos mais inovadores para quem deseja fazer rejuvenescimento facial.

Apesar de a raspagem ser feita com o bisturi cirúrgico, a técnica remove cravos mais profundos, suaviza manchas, cicatrizes, rugas finas e marcas de expressão, além de conferir maciez na pele do rosto, sem precisar de intervenções invasivas.

"Quando as células mortas são removidas pela lâmina, ocorre a oxigenação e a regeneração dos tecidos e, consequentemente, melhora a aparência e as imperfeições da pele", afirma a profissional. Para se submeter ao dermaplaning, a pele deve estar livre de acne inflamada, eczema ou rosácea. Assim como outros procedimentos, os efeitos são visíveis logo na primeira sessão. Por isso, o tratamento é realizado conforme a necessidade do paciente.

O protocolo dura em média 40 minutos, considerando que, antes da raspagem, é fundamental fazer higienização e leve esfoliação. "

Para um melhor resultado, costumo aplicar a vitamina C, associada a máscaras, a exemplo da argila verde e, em seguida, coloco o led por cima da máscara para potencializar a hidratação", revela.

No caso da estudante de psicologia Iara Nogueira, que ainda traz marcas de acne da adolescência, Anna Christina recorreu à junção do dermaplaning ao uso do ultrassom, pois as ondas provenientes do equipamento ajudam na absorção dos ativos.

"Para estimular a produção de colágeno e reduzir a flacidez, especialmente em pele madura, o ideal é juntar a ação do método à radiofrequência. Com essas associações a sessão acontece em torno de uma hora e meia", ressalta.

Após a sessão de dermaplaning é indispensável a aplicação do protetor solar. A melhor notícia para as fixuradas em maquiagem, a produção pode ser realizada sem problemas, logo após a sessão.