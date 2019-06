Primeira edição do "Noivos In Foco e todas as festas" reúne expositores do mercado local

Para quem está programando festa de casamento, de aniversário ou de formatura, vem aí a primeira edição da exposição "Noivos In Foco e todas as festas". Com mais de 70 expositores, profissionais selecionados pelos organizadores, o público terá a oportunidade de conferir grande variedade de serviços para a realização de eventos.

A feira, que vem para inovar, começa nesta quarta-feira (5) e segue até amanhã (6) no Lulla's Plazzá, das 16h às 22h.

A exposição traz todo o requinte e sofisticação que essas festas demandam. Lá, os visitantes poderão fechar pacotes de serviços como buffet, cerimonial, decoração, bandas e outros itens, além de contar com a degustação de doces, sorvetes, bolos e sobremesas.

Para arrematar a apresentação, o público confere ainda desfiles de vestidos de noiva, de debutantes, de festa, além de trajes masculinos. O objetivo da feira é facilitar a escolha de quem está pensando em realizar festas, de maneira a apresentar fornecedores de qualidade e reunir tudo num só lugar para atender ao grande público.

Músicos cearenses como Ítalo Poeta e Felipão fazem participações especiais para animar a plateia.

"A estrutura da exposição foi toda pensada para apresentar o melhor ao público, de maneira que ele possa se encantar e conferir tudo", explica Old Soares, idealizador do evento e apresentador do programa Noivos in Foco da TV Diário.

A ocasião traz ainda a renovação dos votos de Magno Alves, ex-jogador do Ceará, e a esposa Natália Varela.

Idealização

A iniciativa veio pela vontade de Old Soares movimentar o mercado local de festas juntamente a Adriana Guilhermino e William Gouveia, também organizadores da feira.

"Os profissionais me pediam muito para fazer minha própria exposição e estava tudo muito parado, aí decidi organizar com a intenção de energizar o comércio", explica o apresentador.

Além de promover essa movimentação, o evento vem também para realizar uma ação social para famílias carentes. Metade da renda arrecadada com a venda dos ingressos será convertida na compra de cestas básicas a serem distribuídas para essa população. A entrega será transmitida no programa em edições especiais.

De acordo com o apresentador, a expectativa é de que cerca de 3.000 pessoas circulem pelo Lulla's Plazzá em cada dia do evento. Para aqueles que não poderão comparecer, o Noivos in Foco também apresenta programas especiais sobre as atividades da feira.

Serviço

Exposição Noivos In Foco e todas as festas

Hoje (5) e amanhã (6), das 16h às 22h, no Lulla's Plazzá (Rua Atilano de Moura, 500, Patriolino Ribeiro). Ingresso: R$ 10. Contato: (85) 3242-1777