Prêmio Oceanos de Literatura prorroga inscrições para edição de 2020 devido à pandemia de Covid-19

Devido à pandemia do novo coronavírus, a organização do Oceanos - Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa decidiu prolongar as inscrições para a edição de 2020. Agora, os interessados têm até as 23h59 de 5 de abril (domingo) – horário de Brasília, para realizar o processo.

As inscrições podem ser feitas pela editora e/ou pelo autor, com o preenchimento da ficha de inscrição, a validação dos Termos de Responsabilidade e a inclusão da obra inscrita em formato PDF no site específico do prêmio, mesmo que tenha sido publicada apenas em versão impressa.

Podem ser inscritos romances, livros de poesia, conto, crônica e dramaturgia publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019. Concorrem obras editadas em qualquer lugar do mundo, desde que escritas originalmente em língua portuguesa.

Premiação

Todos os livros inscritos concorrem entre si, independentemente do gênero literário, pelas três premiações, com valor total de R$ 250 mil – R$ 120 mil para o primeiro colocado; R$ 80 mil para o segundo e R$ 50 mil para o terceiro.

Na última edição, três mulheres venceram o renomado prêmio. Em cerimônia na sede do Itaú Cultural (SP), instituição que atua diretamente na realização da honraria, foram anunciados os nomes da portuguesa Djaimília Pereira de Almeida, em primeiro lugar com seu “Luanda, Lisboa, Paraíso” ; a também portuguesa Dulce Maria Cardoso, em segundo lugar, com “Eliete”; e, em terceiro, Nara Vidal, com “Sorte". As escritoras eram também as únicas mulheres a figurar na lista de finalistas.