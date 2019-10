Prêmio Ideal Clube de Literatura recebe inscrições até sexta (18)

Até a próxima sexta (18), estão abertas as inscrições para a 21ª edição do Prêmio Estadual Ideal Clube de Literatura. Cada autor inscrito poderá concorrer à premiação de R$ 5 mil com até dois contos. O prêmio José Telles destaca a cada um gênero literário diferente. Em 2018, o concurso recebeu trabalhos poéticos.

Para participar, os escritores precisam ser cearenses, residentes no Estado ou não, e inscrever textos absolutamente inéditos em língua portuguesa. Além do primeiro lugar, outros 10 trabalhos receberão um prêmio de menção honrosa (sem ordem classificatória), no valor de R$ 500 cada um.

O Ideal Clube ainda reunirá os contos premiados e publicará o livro "Coletânea". No próximo dia 3 de dezembro, a organização anunciará os vencedores em solenidade marcada para as 19h30 no Salão Nobre Edson Queiroz do clube. Na ocasião, a "Coletânea" será distribuída entre os autores contemplados.

"A literatura é um dos principais expoentes da cultura. E mesmo em tempos difíceis, o Ideal Clube não abre mão de fomentar a produção literária no Ceará. Temos muitos talentos espalhados pelo Estado que carecem desse tipo de oportunidade", enfatiza o coordenador de comunicação do Ideal Clube, Jeff Peixoto sobre a importância da iniciativa para o fomento da cultura no Ceará. O jornalista acrescenta que a premiação pode ajudar a impulsionar a carreira de novos contistas.

Tradição

O concurso pede aos interessados que organizem os trabalhos em suportes analógicos e encaminhem suas inscrições presencialmente. Além disso, a tradição é reforçada com o anúncio dos contemplados em solenidade.

Para Jeff Peixoto, essa celebração remete à trajetória da premiação como um concurso nacional. No entanto, ele já sinaliza que, em 2020, as inscrições devem ser realizadas online. "O prêmio é um dos mais tradicionais do País, por muitos anos era nacional. E a solenidade de anunciação dos vencedores é um momento fantástico, realizamos uma grande festa da literatura no Salão Nobre Edson Queiroz", atesta.

Serviço

Prêmio Ideal Clube de Literatura

Até dia 18 de outubro, estão abertas as inscrições para a 21ª edição da premiação. Autores interessados podem se inscrever gratuitamente na Secretaria do Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381, Meireles), de segunda a sexta, de 8 às 12h, e de 14 às 18h. O regulamento completo está disponível em www.idealclube.org.br. Contato: (85) 3248.5688