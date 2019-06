Premiado em Cannes, diretor cearense Karim Aïnouz diz: "O Ceará é o coração do cinema nordestino"

A premiação em Cannes chega em qual momento?

Chega para coroar um processo. De celebrar a geração da retomada. Eu no meu sétimo filme, Kléber no terceiro, somos da geração da retomada. Foi uma grande conquista e estamos colhendo frutos de muito tempo, de uma guinada do cinema brasileiro que começa em 1994. É o fruto de políticas públicas de audiovisual que permitiram estarmos aqui. É um prêmio para o cinema nacional que tem sido construído de maneira muito concreta nos últimos 25 anos.

Após a premiação, a expectativa do público só aumentou...

Temos que aguardar até novembro. É muito emocionante. Cheguei de Cannes no domingo, achava que tinha dado todas as entrevistas sobre o filme. Muita gente no Brasil está celebrando a cultura e o prêmio. Penso que a data de estreia pode mudar. Tem que ter muito cuidado, o lançamento de um filme não acontece num instalar de dedos. Tem a preparação de salas, público. Porém, é muito importante não desaquecer o filme, manter ele na discussão.

"A Vida Invisível de Eurídice Gusmão" aborda o patriarcalismo. Trata do reencontro com um tema caro a sua trajetória?

Tem um negócio que você fala que é muito bom. Esse filme eu já fiz de outro jeito, quando em 1991 e 1993, contei o problema do machismo no Nordeste com meus curtas. Tive contato com o material do filme quando o Rodrigo Teixeira (RT Features, produtor do filme) me entregou um manuscrito de "A Vida Invisível...". O livro nem tinha sido publicado. Foi em 2015, momento em que perdi minha mãe. É triste, mas tem umas coisas que você passa e te transforma. É um retrato da geração dela. Era uma mulher forte. Uma cientista que me criou sozinha, mas ela nunca reclamou. Esse livro chegou a minha mão e é especial contar a história dela e da geração na qual ela está inserida. As mulheres de 80, 90 anos são de uma geração que está indo embora. Existe um certo regurgitar do patriarcado, dos machismos, é preciso olhar um pouco como essas mulheres tão fortes foram silenciadas por esse machismo. É uma motivação muito pessoal adaptar essa história. À medida que fomos fazendo, o filme foi se tornando urgente. É um tema que me persegue, está nos meus filmes como 'O Céu de Suely' e na série de TV 'Alice'.

No meio dessa correria, rola algum tempo de pensar as próximas produções? Caso do doc "Algerian by Accident"?

Penso somente no 'A Vida Invisível...'. Eu achava que tinha acabado o filme, muito pelo contrário, agora é momento de cuidar. Dei uma parada no 'Algerian...'. Meu pai é da Argélia, fui nesse ano pela primeira vez lá. É um ensaio muito íntimo sobre a Revolução Argelina (1954-1962). Estive no vilarejo onde meu pai nasceu. Coincidentemente, nesse período, aconteceram manifestações naquele país que hoje é dominado por um clã horrível. Trato não só da história da Argélia, como da minha família, é muito inspirador e reflito como posso aproveitar o tema para o Brasil.

O reencontro com Fortaleza acontece agora em junho, certo?

Sim. Tenho dado tantas entrevistas e pensei comigo nesses dias, 'nenhum cearense' (imprensa) me ligou ainda?. É uma megavitória e fico feliz pelo contato. Mesmo longe, eu sei o que se passa no Ceará, é um coração do cinema nordestino.