Pratos 'instagramáveis': Restaurantes apostam no visual para atrair usuários das redes sociais

Comemos também com os olhos. Na era das curtidas e do engajamento, a preocupação com o visual daquilo que se serve ganha novos contornos e se expande até chegar nas redes sociais. Em Fortaleza, existem espaços que já se adequam às exigências de quem decide comer onde a montagem dos pratos pode compor uma boa foto para o Instagram.

Desde quando nutriam apenas uma ideia, as criadoras do Café Cultive tiveram o cuidado de pensar em um lugar harmônico e com comidas que contemplassem não só o paladar mas também o desejo de compartilhar o prato com os seguidores. "O 'instagramável' está no nosso DNA. A gente pensou em cantinhos para as pessoas fazerem fotos e também em pratos que fossem visualmente bonitos, além de gostosos", insere Juliana Castro Parente, uma das sócias do lugar.

Inaugurado em setembro, o Café, montado na Aldeota, serve receitas caseiras, prezando por uma montagem que chega a funcionar como um pedido por um clique. Segundo Juliana, é comum ver os clientes apontando as câmeras do celular para os pratos antes de começar a refeição. "De vez em quando, chegam pessoas perguntando qual é a sobremesa que fica mais bonita na foto", emenda.

Café Cultive aposta em versões criativas para agradar o público presente nas redes sociais

Nesses casos, a casa sugere o "Tô Na Disney", um funnel cake (bolo de funil) feito com massa de panqueca frita, servido com sorvete de creme, creme de avelã, calda de chocolate e castanha caramelizada.

Um dos mais pedidos e líder de fotos é o pastel da casa, apresentado em formato de coração. Tem ainda o pão folha que também ganha os cliques. Trata-se de um wrap recheado em opções vegetariana e vegana e também com frango e carne do sol. Os pratos são acompanhados de chips de batata de jerimum ou salada verde.

Ambientação

O apelo visual também estava nas ideias de Sandra e Rebeca Prado quando decidiram montar o Tipo Café e Coworking, que funciona na Casa Sem Medida desde abril. Mãe e filha, design e arquiteta respectivamente, ambas reconhecem a importância da ambientação e da apresentação dos pratos para a experiência no lugar.

"A gente sempre teve a ambientação na cabeça. Temos espaços que são claramente montados para fotos da galera e todas as comidas são bem apresentadas, com uma louça diferenciada", explica Rebeca. Os pratos são também uma adaptação das receitas que Sandra fazia em casa, como as brusquetas, oferecidas nos sabores marguerita e chutney com lombinho. Há também uma versão vegana, feita com homus rosa de feijão branco, uva roxa, sal rosa, rúcula e gergelim. Ideal para as fotos.

E já nessa semana tem novidades. A casa se prepara para lançar novas opções no cardápio. Entre elas, estão três sanduíches desenvolvidos pela chef Carol Soares: um vegetariano, com shimeji e castanhas, outro de atum fresco com maionese caseira e o terceiro com recheio de porco com picles de abacaxi.

Outro lugar que valoriza o visual é o restaurante Rosa Celeste. Em funcionamento desde janeiro, a casa se vale do Instagram para divulgar os pratos do menu sazonal. É pela rede social que os pratos são entregues como um convite para a visita.

Assim como o próprio restaurante faz, os frequentadores costumam registrar os pratos que prezam pela harmonia da apresentação. "Hoje isso é comum, é a regra. Quase todos os clientes, quando recebem o prato à mesa, fazem uma foto. Mas no fim das contas, o que prevalece é o sabor. Se não for gostoso, não tem foto que resolva", diz o chef Marco Gil, responsável pelo restaurante.

Costelinha com cuscuz está no cardápio sazonal do Rosa Celeste, divulgado no Instagram

Recentemente, o colorido da guacamole acompanhada de pastel de forno, como entrada, seguido de queijo coalho com bruaca ganhou muitas curtidas na página do restaurante no Instagram.

Como prato principal, uma boa pedida é a costelinha, servida ao molho de mel de caju e mostarda com farofa de cuscuz e vinagrete de maxixe. Para quem prefere os peixes, o chef sugere a posta de cavala com purê de banana-da-terra e vinagrete verde. Todas elas, ideais para quem quer se deliciar e sair bem na foto.

Serviço

Café Cultive

Rua Maria Tomásia, 1276, Aldeota. Segunda-feira, das 11h30 às 21h. De terça-feira a domingo, das 8h às 21h. Instagram: @cafecultive. Informações: (85) 3085.2658

Tipo Café e Coworking

Rua José Vilar, 3040, Dionísio Torres. De segunda-feira a sábado, das 15h às 21h. Instagram: @tipo.Cc. Informações: (85) 98706.0353

Rosa Celeste

Rua Professor Dias da Rocha, 800, Aldeota. Domingo e segunda-feira, das 11h às 16h. De terça-feira a sábado, das 11h às 23h. Instagram: @rosacelesterestaurante. Informações: (85) 2180.4278