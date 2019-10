'PopStar' volta a reunir grandes artistas em palco a partir deste domingo (27)

Não são raras as carreiras de atuação conectadas com a música. Interpretar, em muitos casos, também exige ligação clara com a veia musical. Ainda assim, para os participantes da nova temporada do reality show 'PopStar', com estreia marcada para domingo (27), após o Esporte Espetacular, na TV Globo, a experiência é diferente: sair de uma narrativa e encarar uma plateia ansiosa por um grande show.

Na terceira leva de episódios, novamente sob o comando de Taís Araújo, os artistas que disputam o voto do público e do júri são Babi, Cláudia Ohana, Danilo Vieira, Eriberto Leão, Helga Nemetik, George Sauma, Jakson Follmann, Letícia Sabatella, Marcelo Serrado, Nany People, Robson Nunes, Totia Meireles, e Yara Charry. O objetivo, que parece simples, é entregar algo diferente do habitual nas rotinas vividas por cada um deles.

Novas possibilidades

Aos 61 anos, Totia Meireles foi uma das personalidades escolhidas para embarcar na empreitada. Recentemente, ela deu vida a Mercedes, uma matriarca dominadora, nos capítulos de Verão 90, finalizada em julho deste ano. Agora, entra na disputa pela afeição do público e revela apostar, antecipadamente, na possibilidade de "cantar e contar a história de cada música" no palco da atração.

Totia diz ter adotado uma resolução logo após ser convidada a participar da atração: só apresentará músicas brasileiras. A decisão, acredita a atriz, é uma forma de se conectar melhor com os telespectadores, além de interpretar as letras.

Envolvida com o projeto, ela não hesita ao ressaltar como a experiência é algo distinto de tudo o que já viveu em relação ao trabalho. "Uma coisa é eu cantar em musicais, que têm uma preparação muito longa, de cerca de dois meses para cantar por meio de um personagem. Agora, no PopStar, estou simplesmente cantando Música Popular Brasileira, o que é muito diferente", explica.

Conectada às melodias desde pequena, Totia consome - e vive - a música cotidianamente. "É uma forma de mover as minhas emoções. Ela sempre teve uma importância muito grande na minha vida, não só ao ouvir, mas para me expressar com o canto", diz. Mesmo nessa troca tão íntima, ela acredita que abrir mão de um personagem e trazer mais de si nessa nova tarefa também é algo bastante complexo. "No programa, acho que a parte mais difícil é a escolha do repertório", relata, ao passo em que também revela se preocupar em agradar o público com mais essa faceta.

"Espero me sair bem, não decepcionar quem vai me escutar", sugere, como quem pede o apoio do telespectador do outro lado.

Concorrência

Mas Totia não está sozinha no time dos que começaram até a ensaiar em casa para não fazer feio frente às câmeras. Claudia Ohana, por exemplo, tem mergulhado fundo no caminho ainda por vir.

"Desde que me chamaram, comecei a pensar no repertório. Estou aprendendo músicas diferentes, tenho cantado muito, feito aulas e escutado muito minha playlist. Além da preparação vocal, estou preparando também o fôlego, porque a adrenalina jogada em apresentações curtas é a mesma de um show de 1h30", diz.

Já para Eriberto Leão, o impulso inicial de participar já é algo válido. "Para estar lá é preciso muita coragem. Considero todos os competidores bons e, nesse programa, é preciso olhar para nós mesmos. Nem sei se o resultado interessa tanto. O grande mistério é se encaixar no inconsciente coletivo".

Reconhecimento

Para além do desejo de ir bem, os olhares não vêm apenas de quem assiste em casa. Ao fim de cada show, os artistas devem lidar com a aprovação e críticas vindas por meio da plateia no estúdio e da bancada dos especialistas, composta por outros artistas e personalidades do País.

No entanto, o diretor Flavio Goldemberg, responsável pelo conteúdo principal do programa dominical, completa que a essência do produto é ainda maior. "A onda do 'PopStar' vai além da competição: é um misto de aprendizado, realização profissional e descontração". Ele também acredita na peculiaridade de cada temporada e essa também deve trazer um conteúdo à parte. No fim, o reality mostra "um grupo disposto a sair da sua zona de conforto, a se arriscar e, principalmente, se superar".

Totia Meireles, além de toda a expectativa, não deixa de se encantar com a novidade. "Não importa a profissão, se você é ator, jornalista, esportista. Ali, no palco da competição, somos todos iguais, todos com frio na barriga, vivendo uma nova experiência", reitera. Às vésperas da estreia, o desejo dela e dos colegas parece ser curtir ao máximo a vivência.