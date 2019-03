Pinturas de Totonho Laprovitera e de idosos do Lar Torres de Melo compõem nova exposição

Em tese, o artista plástico Totonho Laprovitera agora dá sequência a uma série de mostras individuais. Depois de expor com "Femínea", na Galeria Ouvidor (Aldeota), quatro anos atrás, o cearense abre nesta quarta (27), no Espaço Cultural Ana Amélia do Hotel Sonata de Iracema (Praia de Iracema), a nova exposição "Eu Somos Nós". A visitação segue até 26 de abril, com acesso gratuito.

No entanto, além de reunir pinturas que marcam os 45 anos de "itinerário artístico" de Laprovitera, a mostra traz para o Hotel Sonata uma coleção de quadros produzidos pelos idosos do Lar Torres de Melo (Jacarecanga). Orientados pelo produtor Tota Batista, eles fizeram uma oficina neste mês e pintaram desenvolvendo um olhar sobre a obra artística de Totonho Laprovitera.

Segundo o artista plástico, a curadoria, assinada por Elusa e Fernando Victor Laprovitera, fez um recorte de "algumas fases e temas" de sua produção artística. "Um passeio de 2001 até 2016", detalha.

"Eu Somos Nós" sucede "Femínea" e, conforme Totonho Laprovitera, ele tem preparado um amplo repertório de mostras para expor. O artista cita, dentre essas exposições, "Aves do Céu", "O tudo e o nada", "Caixas de luzes", "Arquitetura da cor", "Constelações da fé nordestina", "Velas do Mucuripe", "Por que o remédio é pintar" e "Músicos".

Indagado como encaixa sua produção criativa na rotina hoje (ele também é arquiteto), Laprovitera observa que a produtividade, nesse sentido, é constante. "A dedicação se dá toda hora. Na minha vida, tudo eu procuro colocar minha arte, tem muito a ver a arte e a própria vida. Quando sinto falta de tempo, eu crio universos", conta.

Idosos

Para integrar os idosos do Lar Torres de Melo no programa da nova exposição, o artista plástico recapitula que a intenção partiu da dedicação da produtora Ivana Bezerra e de Tota Batista ao dia a dia do abrigo. "O alinhamento de um projeto cultural que tivesse alcance social era um ponto central pra gente", destaca Totonho Laprovitera.

Durante o mês de março, Tota facilitou seis encontros com os idosos, para estimular os participantes a pintar relendo o trabalho de Laprovitera. "Sugeri que eles fizessem réplicas em cima do trabalho dele, da figura dos cangaceiros, do galo. Daí criaram um bocado de coisa em cima disso", diz.

"As oficinas são uma continuidade do meu voluntariado. Toda semana eu estou por lá, dando aulas de pintura e o Totonho fez essa parceria comigo. (Pra pintar) o idoso não é igual a criança, que faz um desenho muito rápido, de qualquer jeito. Eles (os idosos) já têm uma certa 'malícia', um olhar próprio, e não aceitam só reproduzir o que a gente pede", complementa Tota.

Exposição

Os quadros produzidos na oficina estarão expostos no Espaço Cultural Ana Amélia, no Hotel Sonata, a partir da abertura de "Eu Somos Nós". No local, já existe uma galeria dedicada à produção dos idosos do Lar Torres de Melo. A nova "safra" de quadros deve substituir, segundo Tota, o acervo que esteve exposto até então.

Cada quadro vendido, desta galeria, terá a renda destinada à manutenção do Lar Torres de Melo. Ainda sobre a oficina, Tota esclarece que a dinâmica de pintar com os idosos, mediada também por uma terapeuta ocupacional e uma assistente social, é uma via de mão dupla.

"Tive de levar catálogos da obra do Laprovitera pra conversar com eles. Mas, por exemplo, tem gente como o Seu Severo lá, que ele só pinta árvores. Então eu respeito e aprendo muito com eles também", reflete o produtor Tota Batista.

Os idosos do Lar Torres de Melo pintaram inspirados na obra de Totonho Laprovitera durante seis encontros

Serviço

Eu Somos Nós

Abertura da exposição individual de pinturas do artista Totonho Laprovitera (CE). Nesta quarta (27), às 20h, no Espaço Cultural Ana Amélia, Hotel Sonata de Iracema (Avenida Beira Mar, 848, Praia de Iracema). Em cartaz até 26 abril, com acesso gratuito, 24h. Contato: (85) 4006.1600