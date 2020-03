Piano pela vida: Ricardo Bacelar realiza concerto virtual nesta quinta-feira (26)

Músicos seguem ajudando a população a lidar com a quarentena pelas redes sociais. No Brasil e em outros países, desde que a pandemia do coronavírus forçou as pessoas a se recolherem em suas casas, os artistas têm procurado se apresentar para seus seguidores pela ferramenta "live" ("ao vivo") do Instagram, dentre outros meios online. A movimentação ocupa criadores e público, no desafio de passar por esses tempos e, em paralelo, manter o ânimo.

Nesta quinta (26), às 17h, o pianista cearense Ricardo Bacelar fará uma apresentação transmitida pelo seu perfil no Instagram (@ricardo_bacelar), dentro do projeto "Piano ao Pôr do Sol". A convite do secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, o cearense prepara um repertório de versões e, claro, de suas próprias composições.

Eu vou tocar músicas que já faço (nas apresentações ao vivo). Alguma coisa de (Heitor) Villa Lobos, Luiz Gonzaga, das minhas composições. Vou conversar um pouco também com as pessoas sobre a importância da música na vida. Como a gente pode usar dos benefícios da música, neste momento, para se acalmar, trazer um certo conforto e bem-estar", vislumbra o pianista.

Também advogado e produtor musical, Bacelar tornou-se conhecido no cenário da música brasileira como integrante do Hanói Hanói, formação clássica do rock dos anos de 1980. Hoje, em carreira solo, ele preparava as composições do álbum sucessor de "Sebastiana" (2018), quando a necessidade de quarentena interrompeu o curso "normal" da vida.

"Minha rotina foi afetada completamente. Tinha viagens marcadas, reuniões de trabalho. Mas estou trabalhando home office, resolvendo as coisas em casa", situa o músico.

Lado terapêutico

Bacelar endossa o isolamento e faz coro à medida preventiva recomendada por autoridades e especialistas em saúde pública.

"Uma pandemia é muito grave, acho que as pessoas têm de ter a consciência de ficar em casa mesmo e tentar passar por isso da melhor forma possível", reflete. O músico detalha que, em casa, ao lado da família, ele tem reorganizado uma rotina constante, apesar da limitação do espaço caseiro. Procura ler, trabalhar, escrever, estudar e fazer música. "A gente brinca aqui que a sala é a cidade, o corredor é a estrada e os quartos são a casa. Combinamos de não ficar muito tempo deitado, não ficar vendo muita notícia ruim, ocupar a mente. Aproveitar o tempo pra ser criativo e produtivo, que aí a cabeça fica bem", sugere Bacelar.

O pianista cearense acredita que o momento carrega um sentido coletivo de fortes mudanças FOTO: FERNANDO TRAVESSONI

As filhas do pianista têm se ocupado de maneira semelhante. Ambas aproveitaram as ofertas de cursos online e estão tendo aulas virtuais de piano com uma professora. Ricardo Bacelar observa como a música pode ajudar a manter o equilíbrio em relação ao confinamento.

"A música tem um lado terapêutico, traz concentração, mexe com a sensibilidade, acalma. Tem esse poder. E é uma ótima maneira de passar o tempo. Tocar um instrumento, quem já toca. Ou então apenas ouvir música. Aqui em casa a gente tem tocado bastante", reforça.

Live

A série de transmissões pelo "live" do Instagram durante a quarentena, diz o músico, não seria seu modo ideal de consumir música ao vivo. Porém, Bacelar endossa o recurso como uma necessidade dessa fase. Do lado do público, ele conta que já viu uma transmissão com Ivan Lins e elogia a interação.

"É uma ótima oportunidade para esses tempos de isolamento. Vi o Ivan Lins tocando uma hora, foi muito bom. Não tendo como ver o músico ao vivo, a 'live' traz a sensação do que está acontecendo naquele momento. E a possibilidade de ver o artista na sua intimidade, é uma outra forma de comunicação", reflete.

Futuro

Sobre o impacto social e psicológico da pandemia na vida da população, o músico acredita que o momento carrega um sentido coletivo de fortes mudanças. A experiência das pessoas diante do confinamento, do medo, das mortes, para Bacelar, precisa inspirar transformações positivas e melhorar a relação do homem com a natureza e com o próximo.

A gente tem agora essa oportunidade de conviver, de ficar mais perto da própria família, o tempo inteiro, algo bem intenso. E refletir mesmo sobre o sentido da vida que se leva hoje. Nós fazemos muita coisa ao mesmo tempo, tudo é muito rápido. Não costumamos mais ter tempo para as coisas simples", enfatiza, sobre a vida antes da Covid-19.

Agente da cultura por meio do Direito, o pianista acredita que a sociedade não pode sair dessa experiência da mesma forma que entrou. Ao olhar para a força do contágio e dos riscos que envolvem a transmissão do vírus, ele percebe a necessidade de que cada pessoa mantenha vigilância nos pensamentos e possa olhar pra frente, apesar da crise. "Procurar ter uma rotina nesse momento é muito importante. Se não vem a angústia, a depressão. E esse foi um dos motivos pelos quais eu quis fazer essa live. Acho que posso passar uma mensagem positiva e contribuir", destaca.

Serviço

Piano ao Pôr do Sol, com Ricardo Bacelar

Quinta-feira (26), às 17 h, em transmissão pelo instagram @ricardo_bacelar. Gratuito.

