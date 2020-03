Pianista Sylvia Thereza e violoncelista Alexandre Debrus se apresentam no Teatro Celina Queiroz

A imensurável contribuição da música erudita consiste em modificar vidas. Aproxima-se bem mais da partilha e união. Ou seja, uma característica inversa ao senso comum de que essa expressão artística só pode ser dominada por uma determinada elite intelectual. A trajetória da pianista Sylvia Thereza nos permite tais observações. A generosidade é uma marca de sua arte e Fortaleza terá encontro único com a musicista.

Duas razões explicam. A primeira dá conta de uma especial noite no palco do Teatro Celina Queiroz. Sábado (7), às 20h, no equipamento cultural localizado na Universidade de Fortaleza, a carioca faz concerto com o celebrado violoncelista belga Alexandre Debrus. O duo oferta ao público um programa marcado por obras de imortais como Schumann, Brahms, Rachmaninoff e Schostakovich.

Completa a passagem de artistas tão notáveis pelo Ceará o caráter educativo da iniciativa. Antes da apresentação, crianças e jovens da Casa de Vovó Dedé serão contemplados com oficinas. Thereza e Debrus compartilharão experiências e conhecimentos, reforçando a força social do ensino pela música. A carioca trabalha a realização do programa "Mestres em Residência".

A missão é estabelecer o intercâmbio entre músicos, instituições europeias e projetos socioartísticos. Treinar e qualificar cerca de 24 mil jovens. A proposta também é voltada a professores e monitores de projetos integrantes do programa.

"É trazer esse sentido de partilha que é origem de toda arte. Levar esses meninos que ficam isolados em salas de concerto para estar em contato com a sociedade, com quem necessita. Para que possam ver que o poder transformador da música é muito abrangente", reitera a pianista.

Carioca foi premiada na “Edição Martha Argerich” do Concurso Internacional de Piano de Vigo, na Espanha em 2019 que teve Martha Argerich, Nelson Freire, Tamas Vasary e Sergio Tiempo no júri. Yannis Gutmann

Os esforços em educar e qualificar crianças e jovens desfavorecidos acompanham a trajetória de Thereza. A também professora foi coautora, no Rio de Janeiro, de um trabalho pioneiro por introduzir a música clássica para mais de 12 mil crianças oriundas de comunidades pobres.

A experiência resultou na criação da Associação Uaná - Association for the Arts. Sediada em terras belgas, a Uaná é voltada para realidades sociais carentes. Envolve nomes de excelência na música e valiosos educadores. Inclui ações voltadas à fruição do saber, realização de concertos, exposições e produção de discos.

No território fonográfico, o fruto mais recente é o álbum "The Romantic Manifesto", no qual a pianista abraça inspiradas leituras das baladas de Chopin e Brahms. O álbum ilumina o período do romantismo.

A aura do registro é presente no modo operacional do "Mestres em Residência". Significa angariar do ideal romântico o aspecto de entrega total. A participação do violoncelista belga traduz tal característica.

Discografia do belga compreende 21 álbuns como solista e camerista para selos como Pavane Records, EMI Classics, RCA Victor Red Seal (BMG)e Warner Classics Benjamin Brolet

Humanista, Debrus teve entre seus mestres Rostropovich e Mischa Maisky. Dentre os grandes feitos na carreira, acaba de receber o "Troféu Fuga", concedido pela União de Compositores Belgas aos artistas que se dedicam à música contemporânea do País. Alia erudição e partilha na mesma medida. Tal vivência e repertório artístico alinham-se com os objetivos do "Mestres em Residência".

Filosofia

O projeto abraça a perspectiva educacional do compositor, pedagogista, linguista e filósofo húngaro Zoltán Kodály (1882-1967). Nas palavras de Thereza, o "Método Kodály", entre outros aspectos, representa a doação integral em repassar conhecimento.

"Mesmo que você vá a um lugar muito remoto. Quando você for levar sua música, vá no mesmo nível, no mesmo grau de preparação que a de uma apresentação, por exemplo, no Carnegie Hall ou na Filarmônica de Berlim. O artista deve ter o compromisso de levar excelência musical para crianças em desvantagem social", completa a carioca.

O recital tem o apoio da Embaixada da Bélgica, Consulado Honorário da Bélgica, Wallonie-Bruxelles International e Casa de Vovó Dedé. Cônsul honorário da Bélgica, o advogado e músico cearense Ricardo Bacelar explica que as proximidades entre o Brasil e o país europeu vão além do intercâmbio econômico, e o Consulado tem interesse em trocas voltadas ao campo cultural.

"Agrega um valor não só cultural, mas de aprendizado para as crianças. A música é vital no desenvolvimento humano. Propicia o aumento da capacidade cognitiva, de concentração e sensibilidade. São muitos os benefícios. Temos que incentivar cada vez mais esse tipo de atividade. Vivemos em um estado que ainda precisa de fomento à cultura. Trará bons frutos. Diminui a criminalidade, traz desenvolvimento", compartilha o cônsul.

Para o diretor-executivo da Casa de Vovó Dedé, Wagner Barbosa, o enlance educacional de Theresa e Debrus é especial para os estudantes. "Serão momentos de muito aprendizado para esses jovens que, assim como alguns alunos da Casa, já conseguiram estudar e aperfeiçoar seus estudos fora do Brasil".

Serviço:

Sylvia Thereza (piano) e Alexandre Debrus (violoncelo). Sábado (7), às 20h, no Teatro Celina Queiroz - Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$ 30,00 (inteira). Capacidade da sala: 300 pessoas Contato: (85) 3477.3290