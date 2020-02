Pernambucano Romero Ferro faz primeira apresentação em Fortaleza neste sábado (8)

Romero Ferro deu uma guinada na carreira, deixou o setor administrativo e vem conquistando seu espaço no mundo artístico. Desde 2014, quando deixou de lado a trajetória nas finanças, ele investiu de vez na música e passou a se aperfeiçoar nas composições próprias.

O cantor, que se apresenta neste sábado (8) em Fortaleza no Bloquinho Goxtoso, com Mateus Carrillo dentre as atrações, teve perseverança para alcançar espaço no mercado e, acima de tudo, coragem de arriscar. "Eu canto desde criança e meus pais achavam muito bonito, mas quando fui até eles para dizer da vontade de investir nisso, eles não foram muito receptivos", contou o artista em entrevista ao Verso. A situação foi revertida há seis anos, quando resolveu "bancar" as dificuldade e tornar a vontade antiga uma realidade.

Nas anotações da adolescência, encontrou material suficiente para começar a se moldar como músico e, a partir daí, passou a ter um objetivo: transformar tudo que julgava importante em produto artístico. Dois anos depois, em 2016, lançou o primeiro álbum assumindo a persona de cantor, o "Arsênico".

"Nessa época, eu tinha muita coisa composta, que eu tinha vontade de mostrar. De certa forma, acredito ser um disco de muitos desabafos. Estava ali, há muito tempo, doido para mostrar minha arte", explica Romero, com carinho, sobre o primeiro trabalho.

Passos

O reconhecimento não demorou muito. Em 2017, foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira como melhor cantor popular e passou a perceber uma facilidade cada vez maior para mostrar ao que se propõe.

Sobre as influências inseridas no disco responsável por lhe abrir as portas do cenário musical, ele relata, tentou trazer inúmeras. "Eram letras muito antigas, que foram feitas em outra fase da minha vida, quando ainda era mais jovem do que à época de lançamento oficial. E foram coisas que influenciaram na unidade. Eu tinha essa mistura na minha cabeça, de buscar referência na música pop desde o início também", comenta.

Grato às oportunidades surgidas depois de comparecer ao prêmio por conta do disco, Romero também gosta de citar como cada passo foi essencial no caminho trilhado hoje.

"Eu concorri junto de Luiz Caldas e Odair José. Sinto que a partir desse momento meu trabalho começou a se encaminhar para algo mais ascendente. Até então, eu já vinha sendo elogiado, mas o maior nicho era o Nordeste. Depois disso, consegui uma projeção nacional e eu não estava esperando acontecer".

Mesmo sem esperar, o compositor sentiu na pele como teria apoio pela frente. No fim de 2018, os singles e clipes das canções "Pra Te Conquistar" e "Acabar a Brincadeira" foram divulgados por ele. O primeiro, inclusive, atingiu mais de 500 mil reproduções em plataformas de streaming no período de 40 dias, além de integrar quatro playlists oficiais.

Novo momento

A chance de conhecer grandes profissionais do meio musical, como aconteceu na ocasião quando concorreu com Luiz Caldas, acabou sendo o fator de propulsão para o disco seguinte de Romero Ferro.

Intitulado de "FERRO", o conteúdo com as dez faixas lançadas em 2019, segundo o cantor, traz um verdadeiro mergulho na personalidade e nos desejos do artista. Agora, mais maduro e certo do que anseia mostrar ao público, ele conta ter investido em mensagens importantes tanto para ele como para quem o acompanha de perto.

"Eu comecei a pensar nele (o disco) com minhas novas convicções, novos ideais. Então, quando comecei a produzi-lo, também iniciei minhas pesquisas. Minha intenção era trazer o new wave, a música tropical e o pop em um combo só", diz.

Além das inspirações musicais, Romero também buscou algo íntimo e que vivencia todos os dias. Trouxe abordagens ligadas às causas LGBTQ+ nas letras das canções como uma forma de se expor e ser representatividade no contexto do País.

Ao todo, para encontrar o tom certo e colocar no papel a nova fase, foram necessários dois anos até a finalização do segundo disco. Hoje, ele faz questão de explicar como se sente orgulhoso pelo feito.

"Eu passei a me entender mais como artista. Nele eu estive menos preocupado com qualquer tipo de cobrança. Foi daí que surgiu a ideia de fazer algo para mim, que viesse de dentro mesmo do meu coração. Não tenho medo de falar o que sou ou de ser mal interpretado, de ser aceito".

No geral, ele afirma enxergar uma forma de se conectar com os admiradores. "Eu estou me abrindo e entendendo como posso me doar para as pessoas. Agora falo sobre amor verdadeiro, traição, até mesmo relacionamentos abusivos que já vivi", finaliza, ao definir a etapa como "mágica".

Desse encanto com o que faz, Romero Ferro deve trazer grande parte para a apresentação em Fortaleza. "Esse show é especial por ser maior do que realmente faço. Preparei coisas como frevo, brega funk, coisas animadas". O fim de semana, se depender do artista, vai ser de buscar alegria em si e em quem estiver do lado.