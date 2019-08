Performance espalha corações de gelo pela cidade e reflete sobre a liquidez das relações

Thai Feitosa gosta da infância. Mais do que isso: considera ainda permanecer nela. Feito Manoel de Barros (1916-2014), visualiza esse período de alvorecer para a vida como um tempo contido em várias instâncias. E se equilibra poeticamente entre elas, na corda-bamba invisível entre ser miúda e adulta, para não deixar que as preciosidades de ser criança silenciem com o arrastar dos anos.

A capacidade de olhar para o simples e ressignificá-lo é uma delas. Não à toa, um de seus últimos trabalhos, a performance “Coração que derrete em calçada”, vai na mão das delicadezas, daquilo que passa despercebido na correria frenética dos dias, para fazer valer os bons sentimentos e vibrações. É ofício de valoroso e intenso resgate de nós mesmos.

“Começou com uma imagem, em entender que tudo que é frio em nós se dissolve. De que a gente está aqui de passagem para quebrar esse gelo”, afirma a artista, natural de Tauá, município cearense localizado na região do sertão dos Inhamuns.

“De repente, isso se transformou. Escutei Zygmunt Bauman com a ideia de liquidez do amor, que é dicotômica – tanto pode ser positiva ou estranha, a depender do caminho que essa fluidez tomará. Existe aquela que nos conduz à ascensão, e a que deixa a gente meio boiando. Foi sobre, então, pensar sobre todas essas coisas e sentir as pessoas”, completa.

O trabalho é conduzido, assim, pelo contato, e se alimenta da energia dos espaços para tornar-se inteiro, embora sempre em construção. Depende de um outro para ser efetivo. Trocando em miúdos, acontece assim: munida de vestimenta e carrinho de picolé decorados especialmente para a ocasião, Thai sai pelas ruas a distribuir corações de gelo.

Moldadas em formas de diferentes tamanhos e espessuras, as peças são colocadas entre as mãos ou aos pés de homens, mulheres, crianças, idosos, fartura de expressões humanas. Na sequência, a artista recita um poema, lê trechos de cartas e/ou fragmentos de e-mails: de repente, tudo se torna ingrediente para quebrar a barreira da indiferença e envolver, por vezes somente num silêncio, o coração de carne das pessoas.

Artista percorreu as ruas de Quixadá e Quixeramobim durante a primeira edição da Mostra Sesc de Culturas Sertão Central Foto: Davi Pinheiro

Segundo ela, “a performance caminha por aí, sabe? Pelas histórias de meus pais, pelos silêncios, pelas pessoas que me acolheram na casa delas – cheguei a morar em Fortaleza com duas tias e uma amiga. São percursos. A rua me motiva, a ambulância, a ideia de movimento. O meu trabalho é muito nesse lugar, do múltiplo, do que somos nós enquanto indivíduos naqueles espaços de tanta confluência energética e sentimental”.

Estradas

Faz três anos que Thai Feitosa realiza a ação. A última vez se deu em Quixadá e Quixeramobim, durante a primeira edição da Mostra Sesc de Culturas Sertão Central, projeto que apostou na criatividade da performer para apresentar ao público as minúcias de uma iniciativa autêntica e potente.

Enquanto também contadora de histórias – além disso, Thai é graduada em Letras e Especialista em Literatura Brasileira pela Universidade Regional do Cariri (Urca) e esteve à frente de vários projetos culturais no Ceará – a artista investe em diferentes frentes para aproximar a audiência e chamar a atenção.

Acompanhando-a no carrinho de picolé pelos endereços, vai um rádio, cuja travessia sonora percorre de Maria Bethânia e Caetano Veloso a Nando Reis e Belchior. Odair José e sua “Eu vou tirar você desse lugar”, porém é que ressoa alto a iniciar o itinerário, cumprindo bem a função expressa no título: é fácil desestabilizar quem recebe o coração de gelo das mãos de Thai.

“É o que é cada um. As pessoas vão absorver a atividade da forma que elas mesmas chegam até o ato. A reação simboliza o caminho que conseguiram trilhar”, observa. “É aquela história de Jesus. Certa vez, disse aos apóstolos que ele falava por meio de parábolas porque só quem as entendia era quem estava preparado para entender. Ou não entender, ou não sei se tem que entender. Não existe uma obrigatoriedade, não dá para encaixotar o sentir”.

Tanto é que, ao atravessar os logradouros, olhares externos curiosos se demoram naquilo que ela está fazendo, na caminhada poética sem fim, culminando ora em abraços, ora em prosa. Nunca em indiferença. Tem gente que sai realmente mudado.

Conforme Thai, é oportunidade singular para refletir sobre a inconstância das coisas, traduzido nos detalhes. Quando imerge no carrinho para retirar o coração, por exemplo, há um sinal.

Junto aos corações, a performer recita trechos de poesia, cartas e fragmentos de e-mails Foto: Davi Pinheiro

“É que a gente precisa puxar de dentro para expor, porque, enquanto a gente não expõe, mascara. Acho que o mundo, nesse momento, está caminhando para retirarmos mesmo cada uma delas. Às vezes, elas racham, e a gente conserta achando que o outro não está vendo a mancha de cola. Só nós pensamos que estamos de máscara. Todo mundo já está vendo quem a gente é”.

Talvez por isso, um dos momentos mais emocionantes da perfomance, realizada em Quixadá, foi quando o maior coração de gelo do carrinho foi entregue a uma garotinha em situação de rua. Ao recebê-lo, ela não sabia o que fazer. Ficou rodando em círculos, como que enfeitiçada com as palavras e atitude de Thai. Era gesto de cuidado diante do que a menina realmente era.

“Quis dar o maior para que tivesse o mais precioso. Força”. Derretendo na calçada, o gelo dissolvia, por dentro, o cinza do mundo.

Carro movimentado pela artista é preparado especialmente para a performance Foto: Davi Pinheiro

>> Saiba Mais: o ofício crítico e urgente de Zygmunt Bauman

Falecido há dois anos, em janeiro de 2017, Zygmunt Bauman deixou extenso legado para o pensamento ocidental ao instaurar o conceito de liquidez na modernidade. Não sem motivos, é considerado o grande pensador de nossa era, com obras fundamentais para a compreensão das relações interpessoais hoje. Entre elas, estão “Amor líquido”, “Tempos líquidos” e “Medo líquido”. No Brasil, todos os livros sob sua autoria são publicados pela editora Zahar. Sociólogo e filósofo, o intelectual driblou a barreira da complexidade intrínseca às temáticas e soube dialogar, como poucos, para um amplo público de leitores. Para muitos, é o seu principal êxito, a ponto de influenciar outras instâncias de trabalhos. O cinema, por exemplo, utiliza-se bastante da metáfora criada pelo estudioso para realizar produções sobre a contemporaneidade. “Ela”, de Spike Jonze, e “Encontros e desencontros”, de Sofia Coppola, são amostras desse panorama.