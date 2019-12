Penteados com tranças caem no gosto de diferentes gerações

Seja escama de peixe, boxeadora, coque trançado, rabo de cavalo ou simples, a trança, liberalmente, atende a diversos gostos. Por isso, o penteado é considerado, por profissionais da beleza, muito mais do que tendência, é questão de estilo que cai bem em diversas ocasiões do dia ou noite.

Segundo a hairstylist Sandra Zapalá, os pedidos de looks com tranças aumentaram, significativamente, nos últimos tempos. "Seja nos cacheados ou lisos, as tranças ficam bem em todos os tipos de fios", comenta a especialista.

Os cacheados ganham tranças finas na lateral com coque volumoso

Das sugestões mais requisitadas, a cabeleireira Grazi Quirino ressalta que, um tipo diferente e muito bonito é a "boxeadora". O modelo, segundo ela, ganhou popularidade entre as esportistas que abusam do truque devido à praticidade de manter o cabelo seguramente preso no momento de suas atividades.

Nesse caso, a trança é montada de forma embutida, o que, de acordo com a coiffeur, aumenta o grau de dificuldade na hora de ser realizada pela própria pessoa. Entretanto, para quem tem habilidade, é perfeitamente possível.

Na opinião de Grazi, a trança é um detalhe que agrega muita modernidade à produção e é ideal para mulheres que gostam de dar um up no visual, ao invés de sair de casa apenas com o cabelo preso.

Outros tipos também estão em alta. A "escama de peixe" é uma das mais tradicionais e preferida pelo público feminino. Ao contrário da trança clássica, a escama de peixe é realizada apenas com duas divisões de cabelo. Além de fácil e prática, ela garante o diferencial do look com um toque delicado, romântico e moderno.

Nos fios lisos, bastam duas trancinhas para deixar o visual bem diferente

Os coques trançados possibilitam diversas combinações. As finalizações são concluídas de acordo com o estilo e comprimento dos fios, resultando em um acabamento mais elaborado e fashion.

Além de versátil, a opção cai bem em penteados semipresos, totalmente presos, em coques altos ou baixos, a regra é abusar da criatividade.

Tipos

Independentemente da altura do rabo de cavalo, a versão do penteado realizado com tranças duplas é bastante requisitada. A proposta é indicada para quem vai participar de eventos chiques e formais, sem abrir mão de um look discreto casual, prático e moderno.

Outra produção bem interessante é o uso de tranças feitas na lateral ou mesmo acima da cabeça. Antes de prender os fios no comprimento, elas podem envolver e esconder o elástico que prende o rabo de cavalo.

Penteados com tranças se popularizaram nos últimos anos e, hoje, transformam o visual de mulheres de todas as idades

As tranças fininhas também valorizam o visual com cabelo solto. Neste caso, elas proporcionam um toque elegante ao penteado. "Muitas vezes, uma simples trança na lateral pode acabar com aquela cara do dia a dia, deixando a mulher pronta para qualquer evento social, independentemente do horário", destaca Grazi Quirino.

A hairstylist Sandra Zapalá acrescenta ainda que, o lema cabelo bonito é cabelo saudável, vale também para quem deseja aderir as tranças. Uma dica importante é: "Não esqueça de desfazê-las com cuidado. Para não marcar, lave e penteie os fios assim que possível" complementa.