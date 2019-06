Peça: "Edmilson Filho Direto de Holliúdy" faz curta temporada no Teatro Ceará Show

Depois de Made in Ceará, Notas e Cunversaéessa, a peça “Edmilson Filho direto de Holliúdy", com direção de Halder Gomes, faz um apanhado do melhor da comédia de Edmilson.

Na peça "Edmilson Filho Direto de Holliúdy", o ator promete explorar sua expressividade corporal, seja por meio da dança, como instrumento de ligação entre as cenas ou pela extraordinária interpretação FOTO: ROBERT CARRACO

Com muito humor e riso garantido do começo ao fim, o monólogo acontece em mais duas únicas apresentações, dias (30) de junho e (7) de julho, no Teatro Ceará Show.

Serviço

Edmilson Filho Direto de Holliúdy

Datas: 30 de junho e 7 de julho (domingos)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Ceará Show (Av. da Abolição, 2323)

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia entrada)

Vendas: www.ingressorapido.com.br ou na bilheteria do teatro

Duração: 70minutos

Mais informações: (85) 4012.3030