Paixão pelas unhas: Jonas Magalhães descobre habilidade no design com mãe e namorada

Aptidão é um dos principais quesitos para que a atividade profissional escolhida seja bem executada, independentemente do gênero. Quem descreve com propriedade essa vivência é Jonas Magalhães, 28 anos, que desistiu da sociedade, em uma distribuidora de artigos para manicure, para trabalhar como designer de unhas no salão da namorada, a barbeira Michele Victor, 36 anos.

Há sete meses na função, antes exercida exclusivamente pelo público feminino, o designer afirma ter se encontrado na vida e na profissão.Tudo começou em outubro de 2017 quando o representante comercial e a barbeira se conheceram e passaram a namorar. Naquela ocasião, Jonas nem imaginava que, para além de um grande amor, nascia ali a parceria que mudaria seu destino. "A Michele me convidou para compor a equipe no seu espaço de beleza, em Maracanaú. No primeiro momento, ela me ensinou a cortar cabelo, mas eu não me identifiquei. Fazia, mas não era algo que gostava", ressalta.

Com o passar do tempo, juntamente com a demanda de unhas postiças e decoradas, crescia a dificuldade de o casal conseguir um designer qualificado e permanente para o salão. Foi quando Michele sugeriu ao namorado para fazer um curso de manicure e atender o público feminino. "Em 6 de julho de 2018, fiz o meu primeiro curso de designer de unhas. Fui me aperfeiçoando e não parei mais. Agora, tenho certeza de que me encontrei. Estou realizado, muito orgulhoso do meu trabalho e, principalmente, por Deus ter colocado a Michele em minha vida", revela.

Além do domínio das técnicas, Jonas tem um olhar estético com a simetria das unhas O estilo baby color é tendência

Para Jonas, é muito bom ter o feedback positivo das clientes do espaço de beleza. Elas falam sobre a delicadeza do profissional e a qualidade na aplicação dos designs, além de elogiar os cuidados na manutenção e a responsabilidade em avisar sobre o tempo de permanência e de retirada das unhas postiças. Entusiasmado e grato pela reviravolta que deu em sua vida, o especialista conta que nasceu no bairro do Pirambu, em Fortaleza, mas vive desde os sete anos em Maracanaú. Começou a trabalhar aos 13 anos, vendendo frutas na Ceasa, por isto lembra com carinho do que sentiu após o convite da namorada para se tornar designer de unhas.

"Naquele instante, me veio à tona minha infância, mais precisamente na década de 1990, no decorrer dos meus nove anos, quando acompanhava dona Maria Erivone Magalhães Pereira, minha mãe, hoje com 58, nas casas das mulheres que apreciavam sua arte de cuticular e esmaltar as unhas".

Da memória afetiva do menino que se divertia durante horas com os vidrinhos e as cores dos esmaltes expostos em sua casa, veio também o resgate do quanto dona Erivone tinha batalhado para ajudar o marido José Pereira, 59 anos, operador de máquina têxtil, nas despesas e nos estudos de Jonas e dos outros três filhos.

Designer masculino

Jonas nunca teve qualquer tipo de preconceito por trabalhar como designer, mas logo quando iniciou, percebeu as mulheres surpresas e receosas. No dia a dia do profissional, era comum ouvir alguns comentários entre elas, do tipo: "Será que ele trabalha legal?" Segundo ele, as clientes achavam que um homem não tinha delicadeza, mas quando ele apresentava e aplicava as técnicas, a exemplo da babybommer, babycollor, encapsulada e francesa reversa que, são as mais comercializadas, elas se surpreendiam com o resultado e voltavam. "Me sinto realizado em saber que fiz um bom trabalho", confessa.

As unhas são encapsuladas e podem ser decoradas com cores vibrantes ou pedrarias

De acordo com o especialista, os métodos de aplicação demoram em média 2 horas. O fluxo maior é no fim de semana. Ele chega a fazer até dez aplicações na semana. "O ideal é que a manutenção seja realizada a cada quinze ou vinte dias e a retirada total para colocar outra em 45 dias".