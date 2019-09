Opinião: Qual é a sua praia?

Francinete já foi vendedora ambulante na região do Dragão do Mar, mas agora quer é aprender a pintar muros, assim como fazem os artistas urbanos. Seu Chico, um dos pescadores mais antigos do Poço da Draga, também se empolga com esse tipo de movimento, mas só vai se contentar mesmo quando levarem um balde de tinta para renovar a fachada de sua casa. Sara Maria quer saber é se o carrinho pintado que vai ganhar para suas vendas atrairá mais clientes do que o normal.

Os três são diretamente afetados pela realização do Festival Além da Rua, evento de arte urbana e outras linguagens que acontece até este domingo, nas proximidades da comunidade em que vivem. Mas as expectativas individuais de cada um demonstram que o envolvimento poderia ser maior.

Não é que iniciativas como essa, que se propõem a colorir o cinza dos dias, não sejam eficazes. Elas são. Reúnem moradores para falar sobre arte e provocam trabalhadores a inovar esteticamente no ofício. Por outro lado, estimulam um mergulho na urbanidade como se ali habitasse o mesmo mar de sustento. E nem sempre é assim.

Os muros pintados por 18 artistas locais, nacionais e internacionais a alguns metros do Poço da Draga são prova viva de um atravessamento de realidades. Eles servem ao olhar da juventude que festeja ocasionalmente na Rua dos Tabajaras e mesmo das pessoas que trabalham por ali, mas delimitam bem as distâncias entre quem vive na região e quem está só de passagem.

"Como é que faz mesmo?"

É diferente porque os pescadores Jonas, Fábio e Manoel vão continuar entrando com suas embarcações no mar por até 40 dias, e, bem longe dos muros, respirarão as possibilidades de um dia pintarem os seus sem medo algum da especulação imobiliária. As velas coloridas que os conduzirão não vão imunizá-los dos podres poderes, ainda que elevem suas autoestimas com os ventos do sul e no norte.

É contrastante porque Sara Maria precisa que aconteçam eventos todos os dias para vender os produtos levados no carrinho grafitado e trocar o dinheiro recebido pelo café com pão, mas não é sempre que eles acontecerão.

Além do mais, não será em todas as ocasiões que ela conseguirá cadastro pela Prefeitura de Fortaleza: "Como é que faz mesmo? Será que demora? Será que é difícil?".

É desproporcional porque Francinete nem sabia, por exemplo, que o festival tinha oficinas com vagas abertas ao público interessado em aprender alguma técnica artística. Mas só de ver o companheiro Jonas ganhando um cachê para participar de algumas ações com a blusa repleta de cores com o nome do evento, ela já comemora. "Não tenho essa camisa, mas ela é tão bonita, que vou a pedir a ele pra usar depois".

Nada disso tira os créditos do Festival Além da Rua de aliar arte com empregos temporários, reflexão com economia criativa, música com ocupação da cidade. Essas histórias só ajudam a escancarar as portas do reino das desigualdades, a fim de que outras ações, inclusive políticas, avizinhem-se da localidade.