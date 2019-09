Opinião: Milton Nascimento estaciona no Leblon

Março de 2011 e Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao virar matéria de um site, o ato corriqueiro "viralizou" (leia-se, virou piada) e durante o correr dos anos ganhou status de pedra fundamental para o "jornalismo de celebridade" contemporâneo. Sem qualquer intenção, mal sabia o baiano que indiretamente seria envolvido nas rupturas surgidas no território da comunicação em rede.

Neste intervalo, a confusão entre o que é notícia ou não abriu espaço para as alardeadas "fake news" e para um selvagem manancial de produções jornalísticas alimentadas por declarações bombásticas ou chamativas. A gasolina do clique fácil abastece o motor do tribunal de inquisição virtual.

Na falha do filtro crítico, reputações e carreiras passaram a ser mensuradas e subjugadas à reflexão maniqueísta entre vilões e heróis. Até mesmo os famosos combates entre lado A e lado B dos bailes funk, crivados na vida real, no corpo a corpo, eram mais altruístas e dignos de reflexão.

Figura reservada e pouco dada a verborragias, Milton Nascimento foi personagem da última polêmica nas redes sociais. Entrevista publicada no domingo (22) atribui ao cantor e compositor de 76 anos uma fatal e escatológica afirmação de que a música brasileira vive fase das mais brabas. Um lixo.

O texto do bate-papo prosseguiu com ataques às letras das atuais canções ("só sabem falar de bebida e a namorada que traiu. Ou do namorado que traiu. Sempre traição") e cita Maria Gadú e Tiago Iorc como os poucos jovens que interessam na recente geração de músicos nacionais.

É muito Black Mirror

O caldo entornou. De um lado do ringue a turma do "Milton tem razão" partiu na ofensiva contra os críticos da possível postura generalizante do artista. Em resposta, os habitantes do inócuo universo de memes e hashtags, os "internautas", criaram textos pedindo para "cancelar" Milton Nascimento. Termo até semelhante com o violento "aposentar" do filme "Blade Runner" (1982), ambientado no ano, vejam só, de 2019.

Porém, Bituca não tem sangue de replicante (robô) nas veias e via assessoria explicou que a afirmação referiu-se "à música feita no 'mainstream' do mercado nacional". Milton acredita que a nova geração brasileira independente "tem construído a melhor música desse novo tempo", reafirma a nota. Alguns insatisfeitos não engoliram a desculpa e acusaram o veterano de "elitista".

Enquanto a fogueira crepitava, os alvos, os criadores de sertanejo, forró, funk ou qualquer som semelhante que domina rádios, TVs e coletâneas de pen drive vendidas nos centros das Capitais seguem indiferentes e pouco propícios a meter a mão na cumbuca. Os vários Wesleys, Zezés, Marílias, Luans e Anitas seguem como máquinas, produzindo sem dó enxurradas de singles e parcerias.

Definir se a música brasileira encarna a decrepitude máxima é uma tarefa árdua até mesmo para um gigante como Milton. Na mesma realidade de artistas independentes ou populares, dorme em berço esplêndido uma população carente por cultura. Esperar do dito "mainstream" produtos e manifestações capazes de saciar a alma e gerar reflexões é tão equivocado quanto a diminuir.

Sim, reina o descaso para quem não segue a cartilha. Todavia, a era das grandes gravadoras sucumbiu e ferramentas de comunicação alternativas estão aí. É relevante na disputa por hegemonia saber e respeitar a qual público se direciona a arte produzida.

Na guerra de quem grita mais alto na internet, é constrangedor uma única declaração eclipsar e ocupar as mentes de tanta gente. O carro ainda espera Caetano no Leblon.