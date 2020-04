Zorra volta à grade da Globo a partir do dia 2 de maio

Com a interrupção das gravações devido à pandemia de coronavírus, o humor do "Zorra" deixou as noites de sábado por um tempo, mas já tem volta programada para garantir a diversão da noite de sábado. A partir do dia 2 de maio, a grade da Globo vai reprisar os melhores programas desde que o humorístico ganhou novo formato. Há cinco anos, passou-se a investir num humor de cotidiano, com a acidez da crítica social, sem deixar de provocar muita gargalhada.

Os profissionais da redação e da produção se mobilizaram para escolher os episódios que marcaram esses cinco anos de ‘Zorra’, e o público vai poder rever atores queridos como Mariana Santos, Fabiana Karla, Débora Lamm, Luís Miranda e Érico Brás, que já deixaram a atração, e se divertir com Fernando Caruso, Otávio Muller, Dani Calabresa, Rodrigo Sant'Anna, Maria Clara Gueiros, Welder Rodrigues, Paulo Vieira, George Sauma e toda a trupe que fez parte das mais recentes temporadas.

Atores deixaram de gravar novos episódios como prevenção à transmissão do coronavírus

"É o top do 'Zorra' tentando melhorar a tensão do confinamento e do medo da doença. Nessas horas, não pode faltar humor e crítica. É um presente poder ver esses programas selecionados, que são excelentes e dizem muito do nosso mundo", diz Martha Mendonça, que divide a redação final do humorístico com Gabriela Amaral e Nelito Fernandes desde 2019.

Estamos vivendo momentos muito difíceis. Durante a seleção, teve um dia em que eu estava muito mal com as notícias e comecei a ver programas antigos. Eu ri demais e, durante aquela hora, não pensei em coronavírus. Fiquei feliz de perceber que a gente consegue fazer isso pelas pessoas todo sábado, esquecer um pouco os problemas", resume Nelito.

O 'Zorra' reflete a realidade e acaba fazendo uma crônica da nossa história nesse período. Fomos ficando mais conectados em redes sociais e, consequentemente, mais polarizados. A política virou time, torcida", observa o redator final. "Se um marciano aterrizasse na Terra hoje e só visse o ‘Zorra’, teria uma ideia bastante razoável de como é a vida aqui no Brasil", completa Martha.

Volta do programa terá surpresa inédita

Além dos grandes momentos do programa, a produção trabalhou em uma surpresa inédita para o público nesta estreia atípica: um clipe sobre o tema do isolamento gravado a partir de vídeos caseiros de atores do elenco.

O vídeo inédito traz uma mensagem sobre a importância do isolamento como prevenção à disseminação do vírus

Em uma paródia da música ‘Contatinho’, de Leo Santanna e Anitta, nomes como Fernando Caruso, Paulo Mathias, Antonio Fragoso, Flavia Reis, George Sauma, Renata Castro Barbosa, Luísa Perissè, Anselmo Vasconcellos, Patrícia Pinho, Valentina Bandeira, Leo Castro, Candido Damm e Evaldo Macarrão vão representar as atividades e os “perrengues” da vida em isolamento social.

O vídeo traz ainda uma mensagem sobre a importância do isolamento como prevenção à disseminação do vírus. “A ideia é passar para o público, de forma bem humorada, que estamos todos no mesmo barco. Teremos reprise porque estamos em casa nos protegendo. Esperamos que público se proteja também. E ria um pouco com a gente. Até porque rir aumenta a imunidade”, ressalta a redatora final Gabriela Amaral.

Os melhores momentos do ‘Zorra’ vão ao ar aos sábados, logo após ‘Fina Estampa’. O humorístico tem redação final de Gabriela Amaral, Martha Mendonça e Nelito Fernandes, direção-geral de Mauro Faria e direção de Alice Demier e Carlos Diegues.