Zorra terá esquetes novas antes de reprisar melhores momentos

O Zorra retornou à grade da Globo no último sábado (2) com um compilado dos melhores momentos do humorísitico de suas últimas temporadas. A atração é exibida após as edições do projeto "Em Casa", com lives de artistas musicais direto de suas casas -Alok foi o convidado da semana passada.

Com direção geral de Mauro Farias, o programa ainda terá mais 14 edições e, a partir do próximo sábado (9), com uma novidade: uma esquete roteirizada com temas da atualidade gravada à distância com os atores. Na semana passada, a atração chegou a apresentar uma paródia musical inspirada na música "Contatinho", de Léo Santana em parceria com Anitta.

Agora, porém, as esquetes serão apresentadas antes dos melhores momentos e, segundo a emissora, o roteiro vai misturar as nuances tragicômicas dos dias de pandemia com crítica social.

Nossos programas inéditos para a temporada de 2020 foram adiados, já que a Covid assumiu o protagonismo absoluto de nossas vidas", diz Mauro Farias, diretor geral do programa, em comunicado divulgado nesta quarta-feira (6), pela Globo.

"Mas a gente não poderia ficar alheio ao fato de que a arte e a criatividade 'migraram' para a web, com formas inéditas de expressão. Como o Zorra desde sempre dialoga com a realidade, resolvemos experimentar, brincar com tudo isso também", acrescenta.

De acordo com Farias, as casas dos atores viraram cenários e os figurinos são do próprio elenco. E as interrupções acontecem de várias formas: ora cai a conexão ora surgi um filho pequeno precisando de ajuda.

"Algumas cenas gravamos direto do aplicativo, outras da câmera do próprio ator. Nem sempre é tão fácil, porque tem muitas variáveis interferindo. Desde a eficiência da conexão à rotina de cada pessoa. E tudo isso somado à necessidade de estar espontâneo e entregue ao trabalho."

Patrícia Pinho, que protagoniza a esquete desta semana, afirma que foi fazendo ajustes para ajudar a direção nos planos a serem gravados. "A direção tem me estimulado a buscar planos diferentes, pontos de vista de câmera, me atenta para a direção de arte... A experiência vai muito além da interpretação."

A atriz diz ainda que esse novo formato de gravação a faz recordar dos tempos de faculdade, em que ela precisava criar cenas com elementos que tinha em casa.

"Rir é o melhor remédio. A gente que trabalha com humor quer que o povo brasileiro volte a sorrir. Estamos vivendo um período muito difícil para a população e acreditamos ser importante levar um pouco do nosso humor e da nossa arte para alegrar as pessoas. Por enquanto, é o que podemos fazer: nos esforçar para dar o nosso melhor."