Zélia Duncan vive par de Bruna Linzmeyer em longa com temática LGBTQ+

A cantora Zélia Duncan será par da atriz Bruna Linzmeyer no filme "Paciência Selvagem", longa com temática LGBTQ+, com roteiro e direção assinadas por Érica Sarmet. A artista será a responsável por interpretar Vange, "motoqueira solitária, sapatão convicta e recém-separada", segundo a descrição da personagem.

No meio da história, Vange se encanta pela relação e liberdade de quatro garotas. Uma delas é Rô, vivida por Linzmeyer, com a qual acaba se envolvendo. Outras atrizes no elenco sãoLorrane Motta, Camila Rocha e Clarissa Ribeiro.

Segundo a descrição da película, a relação das personagens será narrada durante um fim de semana em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e deve falar sobre o amor livre. Além disso, o trabalho se descreve como uma grande homenagem "às sapatonas do cinema, poesia, música e ativismo".