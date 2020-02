Zélia Duncan marca terceira noite do Festival Jazz & Blues em Guaramiranga

Em sua 21ª edição, o Festival Jazz & Blues animou a segunda-feira (24) em Guaramiranga. A atração da noite foi a cantora carioca Zélia Duncan, acompanhada do violoncelista Jaques Morelenbaum, que apresentaram o show "Invento +" no Show das Nove.

A apresentação é fruto do disco que lançaram juntos em 2017. Já o álbum é uma viagem no cancioneiro de Milton Nascimento, com músicas presentes na memória afetiva de ambos os artistas, principalmente na década de 70.

Duo Mitre também dará uma oficina de vibrafone em Maracanaú Divulgação

Também se apresentaram as mineiras Luisa e Natália Mitre, do Duo Mitre, lotando a casa e encantando o público com o show "Chegada". Ao som de piano e vibrafone, a dupla realizou a palestra-concerto "Compositoras Brasileiras", interpretando canções próprias e de grandes nomes do instrumental brasileiro.

Na sequência, os músicos Nonato Lima e Sérgio Groove apresentaram o som da sanfona e contrabaixo em "Coisas do Brasil".

Finalizando a programação da noite, a banda belga Black Flower apresentou o repertório de seu terceiro álbum, "Future Flora", baseado em sons africanos, melodias orientais e batidas psicodélicas.

A banda belga Black Flower apresentou o álbum "Future Flora" Divulgação

A programação continua nesta terça-feira (25) em Guaramiranga. A partir das 16h30, o festival recebe a Maratona Jazz & Blues, com Yamile Burich & Ladies Jazz, da Argentina, Trinca Brasília e a banda cearense De Blues Em Quando.

As apresentações seguem de quinta-feira (27) a sábado (29), em Fortaleza, além de uma atividade formativa em Maracanaú, também no dia 27.

Confira a programação completa:

Guaramiranga

Terça-feira (25)

9h30 – Espaço Dó Ré Mi Atividades Infantis

Local: Cidade Jazz & Blues

10h – Oficina de Gaita com Pablo Fagundes

Local: AGUA

11h – Café no Tom: Yamile Burich & Ladies Jazz (ARG)

Local: Restaurante Basílico

14h às 16h– Minicurso de Violão com João Paulo Moreno

Local: Auditório do IFCE Campus Guaramiranga

16h30 – Maratona Jazz & Blues: Yamile Burich & Ladies Jazz (ARG) / Trinca Brasília (DF) / De Blues em Quando (CE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Maracanaú

Quinta-feira (27)

16h – Oficina de Vibrafone com Natália Mitre

Local: Teatro Municipal Dorian Sampaio

Fortaleza

Quinta-feira (27)

15h – Oficina-concerto: Nonato Lima

Local: Espaço Cegás de Cultura

19h30 – Show: “Invento +” - Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum (RJ)

Local: Cineteatro São Luiz

Sexta-feira (28)

9h – Oficina de Gaita com Pablo Fagundes

Local: Centro Cultural Banco do Nordeste

19h30 – Show Gratuito: “Jazz Brasil” - Trinca Brasília (DF)

Local: Centro Cultural Banco do Nordeste

Sábado (29)

9h – Oficina de Guitarra com Felipe Cazaux

Local: Casa de Vovó Dedé

19h30 – Shows: “Avessa Manhã” - Tutuca Viana (MA) / “Guitarras” - Cristiano Pinho e Felipe Cazaux (CE)

Local: Theatro José de Alencar