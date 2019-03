Zeca Pagodinho diz que ver Arlindo Cruz na X-9 lhe deu coragem para visitar amigo

O cantor e compositor Zeca Pagodinho, 60, afirmou neste sábado (2) que após ver o amigo Arlindo Cruz desfilar pela escola de samba X-9 Paulistana ganhou coragem para poder visitá-lo.

"Eu vi hoje [desfile de Arlindo Cruz], e fiquei muito feliz. Agora tenho coragem de visitar ele. Foi bem bacana. Não queria ver porque tinha medo, mas agora eu posso ver", disse o cantor, que é a atração principal do show dentro do camarote da Brahma.

O encontro dos amigos ainda não tem data para acontecer, segundo Pagodinho. "Vou visitá-lo assim que puder", disse o cantor, que neste sábado (2) se apresentou com Maria Rita no camarote. Na noite da última sexta, ele teve como convidado Diogo Nogueira. De surpresa, Arlindo Cruz apareceu de cadeiras de rodas para desfilar na agremiação paulistana na madrugada deste sábado, contrariando o que a família havia divulgado de que, apesar da liberação médica, o sambista não desfilaria.

Última a entrar no Sambódromo do Anhembi no primeiro dia de desfiles de São Paulo, a X-9 Paulistana homenageou os 60 anos do sambista, que se recupera de um AVC (acidente vascular cerebral) ocorrido em março de 2017.

O sambista apareceu em uma cadeira de rodas no último carro alegórico, rodeado de faixas com partituras musicais. Já eram quase 6h quando Arlindo Cruz entrou na avenida para ser aplaudido por um público que se animou com sua presença.

Emocionada, Baby Cruz, mulher de Arlindo, afirmou que esse era um momento muito especial tanto para ele quanto o casal. Vestida em homenagem a Orixá Yansã, ela estava em lágrimas no final do desfile e quase não conseguia descrever em palavras por ver o marido participando do desfile da X-9 Paulistana. "Ele está vivo e ainda tem muito tempo para a gente ser feliz. Se um dia a dor for maior que a minha fé, para mim acabou. O que vou falar? Não tem mais lágrimas para sair", disse Babi Cruz.

O médico do sambista Arlindo Cruz Alexandre Turibio afirmou na tarde deste sábado que Arlindo Cruz não teve nenhum problema antes durante e depois da homenagem. "Correu tudo bem. Ele teve um comportamento maravilhoso, o exame foi perfeitamente normal. Apesar da emoção, correu tudo bem. Não teve nenhum problema antes durante e depois da homenagem", disse o médico, em vídeo publicado no Instagram de Arlindo Neto, filho do sambista.