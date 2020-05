Zeca Camargo deixa a TV Globo após 24 anos de trabalho

O apresentador Zeca Camargo encerrou o contrato com a TV Globo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pela emissora, que afirmou que a saída do jornalista se deu em comum acordo entre as duas partes.

Atualmente Zeca Camargo dividia a apresentação do "É De Casa", nas manhãs de sábado. Na emissora há 24 anos, passou ainda por programas como o "Fantástico", o "No Limite" e "Vídeo Show".

"Em sintonia com as novas dinâmicas de parceria da Globo e do mercado, a decisão da não renovação do contrato foi feita em comum acordo entre o apresentador e a empresa, que continuará de portas abertas para possíveis projetos, em todas as plataformas", informou a assessoria de comunicação da TV Globo.

Zeca Camargo também se pronunciou a respeito do fim do atual ciclo na emissora. "Levo as melhores lembranças desta parceria de 24 anos. Nessa colaboração, celebro a chance preciosa que tive de trabalhar num lugar tão aberto às boas ideias, onde elas ganharam espaço e repercussão", afirmou.