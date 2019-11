Zé Neto, da dupla com Cristiano, se casa com Natália Toscano

O cantor sertanejo Zé Neto, dupla com Cristiano, se casou na noite desta terça-feira (5) com a influencer Natália Toscano. A cerimônia foi realizada na igreja Cedral, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A noiva usou um vestido assinado pela estilista Alda Toscano.

Zé Neto e Natália estão juntos há 11 anos e são casados no civil desde 2016. Eles são pais de José Filho, 2, e esperam a chegada do segundo bebê. O menino foi pajem na celebração religiosa. Entre os padrinhos estava o parceiro Cristiano e sua mulher Paula Vaccari, que também está grávida.

Maiara e Maraisa e Fernando, da dupla com Sorocaba e namorado de Maiara, estão entre os 200 convidados da festa, que terá apresentação das duplas Mato Grosso e Mathias e João Bosco e Vinícius.