Youtuber Jout Jout inaugura projeto no Cuca Mondubim na próxima quarta-feira (19)

A youtuber Jout Jout estará em Fortaleza na próxima quarta-feira (19) para participar de um evento voltado para os jovens da Rede Cuca. O encontro vai acontecer na unidade do Mondubim.

A jornalista e escritora é a primeira convidada do projeto Juv.Tube, que pretende criar um canal direto entre a juventude da Capital e influenciadores digitais e comunicadores brasileiros.

No evento, ela vai tratar sobre temas como comportamento, gênero e feminismo de maneira divertida, como costuma fazer nos vídeos para o seu canal no YouTube.

Para participar do evento, é preciso fazer inscrição no Portal da Juventude, a partir das 12h desta quarta-feira (12). As vagas são limitadas.

A jornalista Julia Tolezano ficou conhecida na internet após lançar um canal de vídeos, em que trata do próprio cotidiano e de temas considerados tabus na sociedade de modo divertido e em linguagem voltada para os jovens. Hoje, o canal Jout Jout Prazer já superou a marca de 2 milhões de inscritos no YouTube.

Serviço.

Juv.Tube com Jout Jout. Dia 19 de junho, às 19 horas, no Cuca Mondubim (R. Marlúcia, s/n - Mondubim). Incrições a partir desta quarta-feira (12), às 12h, pelo Portal da Juventude.