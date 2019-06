Youtuber Jout Jout conversa com jovens do Cuca Mondubim sobre vivências e aceitação

Em frente a uma plateia lotada de jovens, ela mais escutou do que falou. A youtuber Julia Tolezano, conhecida por seu canal do YouTube "Jout Jout Prazer", participou do lançamento do projeto Juv.Tube, na Rede Cuca Mondubim, nesta quarta-feira (19).

Convidada para falar sobre assuntos como comportamento, gênero e feminismo, a jornalista e escritora possibilitou uma roda de conversa e troca de vivências entre os jovens da periferia. Julia conduziu o momento de forma descontraída, e fez um relato da experiência pessoal sobre seu canal, que conta com mais de dois milhões de inscritos.

Os jovens da plateia tiveram a oportunidade de realizar perguntas sobre diversos temas, e muitos afirmaram que foram influenciados positivamente pela Youtuber.

"Amo quando é assim. Se eu só falasse seria um outro vídeo. Gosto quando tem essa troca, de quebrar a ideia de que aqui é um estrela que sabe todas as verdades da vida. Só 'joguei' os microfones e deixei a coisa acontecer", comentou Júlia.

Durante a conversa, os participantes também sentiram-se confortáveis para falar sobre temas delicados. "Estive em Manaus e fui voluntária na Rede de Proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Algo forte". O primeiro vídeo de sucesso de Jout Jout, “Não tire o batom vermelho”, aborda relacionamentos abusivos e como identificá-los.

A jornalista ouviu bastante os jovens que estavam na plateia Camila Lima

Considerada como conselheira pelos internautas, Jout Jout também falou sobre o processo de aceitação pessoal. "A gente não tem certezas na vida, só desconfiamos das coisas. Se tudo foi construído, tudo pode ser desconstruído", disse Júlia que também fala sobre o tema em seus vídeos.

Atualmente, ela viaja em busca de histórias. A youtuber disse que gostaria de ser "íntima do Brasil" e de que essa é uma nova fase para sua vida e seu canal. "Pensei, o que estou fazendo trancada em São Paulo? Aproveitei que o contrato do aluguel acabou e doei minhas roupas. Estou gostando da experiência".

Comunicação para a juventude

O Juv.Tube, projeto de webtv da Rede Cuca, foi lançado hoje e será um canal direto entre a juventude da cidade e os comunicadores e influenciadores digitais do País. Ele tem suporte da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude (CEPPJ) e será integrado ao Juv.Tv, uma webtv produzida pelos jovens, com programação diária voltada para o cinema, esporte, gênero e filmes.

Vídeos famosos da Youtuber:

1 - Não tira o batom vermelho

2 - Livro "A Falta que a Falta Faz"

3 - Entrevista com Paola Carosella

4 - Vamos fazer um escândalo (sobre cultura do estupro)

5 - É óbvio que você está ansioso