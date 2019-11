Yhudy comemora 9 anos em festa organizada por Mileide Mihaile

Yhudy Lima, filho de Mileide Mihaile com Wesley Safadão, comemorou os nove anos de idade com festa temática nesta segunda-feira (25). Organizada pela mãe, a celebração contou com o tema do filme "Descendentes", da Disney, e reuniu amigos e familiares da criança.

Em seu perfil no Instagram, Mileide fez questão de compartilhar os melhores momentos da festa, entre eles o bolo decorado, docinhos temáticos e a diversão garantida pelo DJ Rodrigo César e pela atração luminosa Robô Cybertron.

A responsável por assinar a decoração foi a Dudabaluza Festas, no Buffet Ôba La Lá. "Obrigada por tudo Manu @dudabaluzafestas, foi uma entrega perfeita e uma comemoração leve e alegre. Noite inesquecível!", agradeceu Mileide em postagem.

Ainda na rede social, a influenciadora prestou diversas homenagens ao filho, compartilhando fotos e vídeos de momentos com Yhudy.

"Relembrando as pérolas do aniversariante mais gato do planeta. Feliz aniversário meu amor, minha vida, minha luz!", comentou em stories. Já em foto do filho na festa, Mileide desejou feliz aniversário e agradeceu por "fazer a vida ser cheia de sentido".

"OBRIGADA por fazer minha vida ser cheia de sentido... Por fazer meu sorriso nunca sair do rosto depois que você chegou... Eu nasci junto com você há nove anos atrás, e ter você foi a melhor decisão que eu já fiz na vida!!! Você é minha porção diária de força, alegria e resiliência!", escreveu na legenda da foto.

Homenagem do pai

Mesmo estando a bordo do navio para a gravação do DVD "WS On Board", Wesley Safadão fez uma dedicatória nas redes sociais para o aniversário do filho mais velho.

Compartilhando algumas fotos ao lado do filho, Safadão homenageou o filho na legenda da publicação no Instagram. "Meu Filhão, você tá crescendo e cada dia mais se tornará um grande homem, sábio, forte, amável e cheio de dons e talentos! Sua Alegria é meu combustível e minha oração é pra que Deus continue te conduzindo, guardando e protegendo em tudo!", comentou Wesley.

E completou, citando ainda os irmãos do menino: "Te amo com todo o meu coração e ver você e seus irmãos felizes vai ser sempre meu maior motivo de continuar lutando e construindo um Maravilhoso presente e futuro pra Vocês! Parabéns, Filho!".

A madrasta, Thyane Dantas também parabenizou o enteado em seu perfil na rede social."Estamos contando as horas para matar a saudade e comemorar de pertinho esse momento junto com você!", escreveu.