XVI Patativa do Assaré em Arte e Cultura divulga programação e comemora 111 anos do poeta popular

Mais uma edição do Patativa do Assaré em Arte e Cultura vem chegando e acontece entre os dias 3 e 5 de março, na cidade natal do poeta. A programação traz apresentações culturais, contação de histórias, palestras e entrega da Comenda Patativa do Assaré.

Esta edição comemora ainda os 111 anos que o poeta popular faria se estivesse vivo. O evento foi criado como uma forma de promover a cultura no sertão por meio da poesia.

A programação inclui ainda o lançamento do livro "O Melhor do Patativa do Assaré", um compilado de mais de 50 poemas do cearense organizado por Gilmar de Carvalho.

A solenidade da entrega da Comenda acontece na quinta-feira (5) e reconhece o trabalho de pesquisadores, artistas, poetas e cantores que promovem a cultura popular tradicional. Os homenageados deste ano são o cineasta Rosemberg Cariry; o pesquisador e jornalista Gilmar de Carvalho; a cordelista Josenir Lacerda; o cantor e compositor Raimundo Fagner; e o pesquisador e escritor Oswald Barroso.

Confira a programação completa: XVI Patativa do Assaré em Arte e Cultura

Terça-feira (03/03)

8h – Abertura do XIV Patativa Do Assaré em Arte Cultura com o Projeto Expoarte – Escola Antonio ngelo Da Silva.

Local: Casa do Patativa Serra de Santana, Assaré, Ceará.

9h – Projeto Inspiração Nordestina e Contação de Histórias – participação do SESC Crato. Local: Escola Maria Isabel (Av. Manoel Gonçalves, Assaré)

Rodoró (Território Palavreado) Grupo: Bete Pacheco Avenida Manoel Gonçalves, Vila Salvador, Assaré, Ceará.

13h30 – Projeto Inspiração Nordestina e Contação de Histórias participação do SESC Crato. Local: Escola Maria Isabel (Av. Manoel Gonçalves, Assaré)

Rodoró (TERRITÓRIO PALAVREADO) Grupo: Bete Pacheco

Avenida Manoel Gonçalves, Vila Salvador, Assaré, Ceará.

15h – Projeto Aqui Tem Coisa. Local: Escola Batistina Braga

16h – Cortejo (TERRITÓRIO BRINQUEDO) SEDE Saída da Esc. Batistina Braga – Cortejo da Tradição – Ruas da Cidade. (SESC\ INSTITUTO\ BANDAS \ FANFARRAS \ GRUPOS DE ASSARÉ \ MESTRES DA CULTURA)

18h30 – Encontro de Bandas de Músicas da Região – no palco Patativa do Assaré.

21h – Show- Palco Patativa do Assaré . Local: Calçadão Municipal. (Atrações a definir)

Quarta-feira (04/03)

7h – Abertura de visitação do projeto Inspiração Nedina “Patativa em Cena”. Local: Escola Nedina Onofre Bairro Pedra de Fogo, Assaré, Ceará.

8h –PROJETO CAFÉ LITERÁRIO NA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO MOACIR ALENCAR MOTA. Homenagem: Poeta Sérgio Batista Local: Escola Moacir Mota Centro, Assaré, Ceará.

13h – Seminário Apresentação dos Programas do SESC – Crato . Tema: Conheça mais sobre os programas do SESC. Palestrantes: Heliane Aragão Gerente Unidade Sesc Crato. Abertura da Exposição “O sonho que cura” (TERRITÓRIO VISAGEM) Local: Memorial Patativa do Assaré Centro, Assaré, Ceará.

14h30 – Lançamento do Livro Um Sertão Encantado. ( De: AntºIraildo e Mª do Socorro ) Local: Memorial Patativa do Assaré Centro, Assaré, Ceará.

15h30 – Lançamento do Pacote de Cordéis do Projeto Cordel na Feira de Assaré e certificação dos parceiros culturais. Local: Memorial Patativa do Assaré Centro, Assaré, Ceará.

18h30 – Inauguração dos Portais Turísticos de Assaré. Local: Avenida Perimetral \ Praça do Portal Turístico Bairro Moêda.

21h –Show– Palco Patativa do Assaré. Com Fábio Carneirinho, Cicero do Assaré, Toca do Vale e Salva de Fogos.

Quinta-feira (05/03)

14h -Entrega oficial de Títulos aos novos Mestres da Cultura Assareenses. Dona Inês – Guardiã da Cultura Ceci do Assaré – Poeta Dona Lúcia – Doceira Dona Marlene – Caretas Local: Memorial Patativa do Assaré Centro, Assaré, Ceará

15h – Mesa redonda “Os Mestres da Cultura”, com Alênio Carlos Noronha Alencar – Coordenador de Patrimônio Cultural e Memória da Secult Ceará e Vagner Gois, Secretário de Cultura de Assaré.

18h – Missa em ação de graças pelo aniversário de 111 anos do Poeta Patativa do Assaré – Local: Igreja Matriz de Nossa Senhora Das Dores Centro, Assaré, Ceará

19h – Entrega da Comenda Patativa do Assaré do Governo do Estado do Ceará. Agraciados: Rosemberg Cariry – Cineasta; Gilmar de Carvalho – Jornalista e Pesquisador; Josenir Lacerda – Cordelista; Raimundo Fagner – Cantor e Compositor; Oswald Barroso – Jornalista e Pesquisador. Local: Memorial Patativa do Assaré Centro, Assaré, Ceará

20h – Lançamento do Livro “O Melhor do Patativa do Assaré” – Secult-CE / Organização: Gilmar de Carvalho

20h30 – Entrega do Título de Cidadão Assareense. Agraciados: Luis Gastão e Fabiano Piúba. Local: Memorial Patativa do Assaré

Centro, Assaré, Ceará