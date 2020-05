Xuxa é a convidada do programa Conversa com Bial da TV Globo desta sexta (22)

Xuxa é a convidada do programa Conversa com Bial, da TV Globo, desta sexta-feira (22). Afastada da emissora desde 2014, a apresentadora retorna à empresa na qual atuou por década, fazendo a alegria de altinhos e baixinhos.

Como as demais participações do programa durante o isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, a conversa do apresentador Pedro Bial com a ex-colega de emissora foi gravada à distância.

Depois de sua saída da TV Globo, esta é a primeira vez que a Xuxa marca presença em algum programa da rede de televisão carioca.

A participação de Xuxa Meneghel no Conversa com Bial acontece logo após o Jornal da Globo desta sexta-feira ((22).