Xuxa afirma ter participado de filme erótico após pedido de Pelé

Em entrevista à apresentadora Eliana, Xuxa Meneghel revelou ter participado do filme erótico 'Amor Estranho Amor' (1982) por conta de Pelé, com quem mantinha um relacionamento na época. No longa, ela tem relações sexuais com um garoto de 12 anos. "Me enganaram, falaram um monte de coisa, que era para ser feito assim, assado", comentou.

Segundo Xuxa, o pedido foi feito diretamente pelo então namorado. "Foi o único trabalho que Pelé me fez fazer, porque ele falou: 'Faz por causa do meu amigo'. Fiz e me estrepei", contou à Eliana, na conversa veiculada no domingo (16). A apresentadora e o jogador de futebol namoraram durante seis anos, dos 17 aos 23 anos de Xuxa.

No filme, que continua gerando polêmica até os dias de hoje, Tarcísio Meira e Vera Fischer também estão inclusos no elenco. Xuxa interpreta uma garota de programa e trabalha para a mãe do garoto com quem se envolve. Ainda no ano passado, ela perdeu uma ação contra o Google para evitar buscar relacionadas entre ela e pedofilia.

Mentiras

Ainda em relação ao namoro com Pelé, Xuxa também comentou sobre as dificuldades passadas ao lado do astro do futebol. "Foi meu primeiro relacionamento sério da minha vida. Eu tinha 17 anos, dos 17 aos meus 23 anos. Foi meu primeiro amor. Eu fui muito apaixonada por ele. Tive que lidar com traição, com mentira, porque ele dizia que o Pelé precisava fazer certas coisas", explicou.

De acordo com a artista, só conseguiu perceber como o relacionamento não era saudável após o distanciamento. Mesmo assim, Xuxa afirmou ainda manter contato com Pelé, como amigos, sempre que possível.