XIV Festival de Inverno da Serra da Meruoca está com inscrições abertas

As inscrições para o XIV Festival de Inverno da Serra da Meruoca (CE) estão abertas até o dia (7) de junho. Segundo a organização, podem concorrer músicos ou bandas de todo o País. No total, serão quatro (4) selecionados, sendo um na categoria nacional, dois na estadual e um na regional. Os escolhidos se apresentarão dentro do Festival Competitivo do evento, um dos principais palcos de divulgação da safra da música popular brasileira no Ceará. O valor das inscrições varia de acordo com as categorias, sendo gratuita para artistas do Sertão de Sobral, e podem ser realizadas pelo site do evento.

Cada artista ou banda poderá inscrever até três (3) músicas inéditas e originais, de acordo com o que estabelece o regulamento. Para o julgamento das músicas concorrentes, a Comissão Julgadora levará em conta os seguintes aspectos: música (letra, melodia e harmonia), interpretação (ritmo, afinação, apresentação), arranjos e os vídeos/clipes enviados (item não obrigatório).

Durante o XIV Festival de Inverno da Serra da Meruoca (CE), o 1º e 2º lugar do Festival Competitivo receberão R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente. As músicas selecionadas serão disponibilizadas no site do festival, para serem votadas pelos internautas. O artista ou banda mais votado (a) será premiada exclusivamente na categoria Aclamação Popular, recebendo o valor de R$ 1 mil.