Xexéu, ex-Timbalada, é visto pedindo ajuda pelas ruas de Salvador

O cantor Xexéu, ex-vocalista da banda Timbalada, foi filmado pelas ruas de Salvador em uma aparência irreconhecível. Segundo publicação da colunista Fábia Oliveira, do jornal 'O Dia', o artista estaria sob efeito de drogas. No vídeo, que circula nas redes sociais, Xexéu pede ajuda na calçada de um estabelecimento, além de aparecer com dentes faltando na boca e alguns machucados pelo corpo.

Em entrevista, ele já havia falado sobre as dificuldades com o vício em drogas. Em junho de 2019, o baiano comentou já ter tido cerca de três recaídas. Com as imagens divulgadas, os fãs acreditam que ele possa estar novamente com problemas de abuso de substâncias.

O artista também afirmou estar livre do uso na época da declaração, mas confirmou utilizar fortes medicamentos sob prescrição médica como parte de um tratamento. "A minha médica sempre me dizia que cada dia que passasse na minha vida sem usar era um dia de vitória. A recaída é inexplicável, isso não quer dizer que tenha havido, mas passei 14 anos em Fortaleza e 14 anos limpo e não tive nenhum tipo de recaída", afirmou.

Na Capital cearense, onde viveu e mantinha uma casa, Xexéu fez residência em casas de show e escolheu a cidade como forma de recomeçar a carreira.