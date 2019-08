Xand posta foto ao lado de pai: "meu coração está igual um arco-íris de alegria"

Em publicação no Instagram, o cantor Xand Avião compartilhou momento ao lado do pai, José Alexandre da Silva, na cidade de Apodi, localizada no Rio Grande do Norte. Na imagem, o artista comentou sobre a pintura da residência. "A parede não está pintada galera, me perdoem. Mas meu coração está igual um arco-íris de alegria por ter ele e estar perto dele. Te amo, pai", escreveu.

Ainda em maio deste ano, Xand comentou em entrevista sobre críticas que estaria recebendo por conta do estado da casa do pai. Na época, também havia postado uma imagem ao lado dele. "Eu nasci em fazenda e meu pai trabalha em fazenda, ele tem a fazendinha dele lá, no interior. Eu postei a foto da casa dele, que é onde ele quer morar, ele não quis morar em Fortaleza comigo. Eu postei a foto e um cara falou: ‘poxa, Xand, tu mora numa mansão e teu pai mora aí?’. Eu fiquei meio chateado, meu pai mora ali porque ele quer”, explicou.

Nos comentários do novo post, fãs e amigos comentaram sobre a relação entre os dois. "A parede não importa, o que realmente importa é o amor e a humildade", comentou uma seguidora.