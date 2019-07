Xand Avião opina sobre atualização de curtidas no Instagram: "até que enfim"

O cantor Xand Avião resolveu se manifestar nesta quarta-feira (17) sobre a atualização do Instagram. Com um teste realizado no Brasil, a rede social retirou a quantidade de curtidas mostrada nas publicações do aplicativo.

"Vão acabar os likes do Instagram! Até que enfim, meu povo. Tem gente doida já uma hora dessas", opinou o artista em um vídeo dentro de um carro. Segundo ele, que aproveitou para divulgar show no Maranhão desta quarta, a rede social voltará para o objetivo inicial: a postagem de imagens. Para Xand, a partir de agora não será necessário se preocupar com a repercussão.

"Teve uma galera que não concordou muito não, mas fazer o quê? Quem manda na história é Mark Zuckeberg", disse ele aos risos.