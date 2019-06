Xand Avião nega ter traído esposa com fã em Teresina; veja vídeo

O cantor Xand Avião desabafou em seus stories no Instagram, negando que tenha traído a esposa, Isabele Temoteo, após uma festa de São João em Petrolina, onde se apresentou. O boato foi noticiado pelo colunista Leo Dias, no programa Fofocalizando, do SBT. Segundo o colunista, o cantor teria trocado mensagens de Whatsapp com uma mulher, mas não teriam chegado às vias de fato.

Há dois dias surgiu uma conversa absurda de que eu teria me envolvido com uma menina lá em Petrolina, que eu não sei de onde tiraram isso. Eu não dei muita bola, primeiro porque não é verdade. E segundo, eu fui ver os fatos que levaram as pessoas a acharem que isso teria acontecido e me aprofundei no assunto para vir falar com vocês

Segundo o cantor, a fofoca surgiu por terem visto que ele gravou um stories durante o show com a mulher, que acompanhou a apresentação de cima do palco, além de recebê-la no camarim para tirar fotos. Xand alegou que gravar vídeos com os fãs durante o show e fazer fotos no camarim é normal e o faz todos os dias, tanto com mulheres, quanto com homens.

Além disso, afirmou ainda que a mulher já namorou com um dos produtores do evento e provavelmente por isso teve acesso ao palco. "Naquela noite eu não coloquei ninguém pra cima do palco, até porque eu estava cantando. Ela estava no palco sim, não sei quem a colocou, mas não me importa. Num evento de prefeitura várias pessoas se envolvem, então eu não posso saber quem colocou quem pra cima", diz.

Uma coisa que eu prezo é minha família. Eu não gosto de vir aqui falar sobre polêmica, porque rede social é pra vir falar de música, de coisa boa. Mas quando se trata da minha família, que é uma coisa que eu prezo. Depois de deus, é minha família, que é minha base

A estudante Fernanda Aguiar, cujo nome aparece no boato, também falou por meio do Instagram sobre o caso, negando que seja verdade.

Foi muito ruim todas essas especulações, todas essas mentiras. Ninguém sabe como a pessoa recebe, ninguém faz ideia do quanto eu chorei, do quanto eu não fazia ideia do que fazer, tanto que eu excluí o meu Instagram por não aguentar aquele tanto de mensagem negativa, aquele tanto de pessoa te acusando de uma coisa que você não fez. Eu desativei porque eu não aguentava aquilo, não estava aguentando

".