Xand Avião faz viagem romântica ao lado da esposa, Isabele Temoteo

Xand Avião decidiu aproveitar a folga na agenda para curtir um clima de romance ao lado de sua esposa, a empresária Isabele Temoteo. O casal hospedou-se em um resort localizado em Santa Catarina, no Rio Grande Sul.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o cantor compatilhou fotos do casal. "Em modo avião", chegou a escrever Xand, fazendo um tipo de brincadeira com o nome de banda Aviões do Forró.

Já Isabele, declarou-se ao esposo nas redes sociais. "Sempre conseguimos transformar nossas pequenas viagens em grandes e inesquecíveis momentos. Isso é mágico ... Te amo", escreveu.

Em 2014, Xand e Isabele oficializaram a união que já dura 15 anos. O casal tem dois filhos, Enzo e Maria Isabella.