Xand Avião e esposa testam positivo para novo coronavírus

O cantor Xand Avião e a esposa, Isabele Temóteo, revelaram nesta terça-feira (24), pelas redes sociais, que testaram positivo para coronavírus. Segundo eles, o teste foi feito na segunda-feira passada (16).

"A Isa, domingo à noite, sentiu um pouco de febre, nada demais, nada que chamasse a atenção, além de um pouco de dor de garganta. E eu não senti nada. Na segunda, já fizemos o exame para o coronavírus, esperamos e deu positivo", contou Xand.

Além deles, a filha caçula, Isabela, por também estar com um pouco de febre e com o nariz escorrendo, igualmente fez o teste, mas deu negativo. "Bebela, como sempre, é diferente de tudo, graças a Deus", comentou o forrozeiro.

O outro filho, Enzo, não sentiu nada.

Reconhecimento

Xand ainda comentou, nos stories do Instagram, que o Brasil "está de parabéns" diante da situação de pandemia.

"Dá pra melhorar muito, mas acho que a gente tá de parabéns, porque o que a gente tá fazendo é não sair de casa e poder se precaver, não transmitir isso".

Agora, a família segue sem nenhum tipo de contato físico entre eles, "dando a bença pelo cotovelo e tchau de longe", conforme detalha Xand, rindo.

"Pra vocês verem como ninguém tá livre disso", completou ele, informando ainda que ambos haviam ido ao médico na sexta-feira (13) porque Isabele estava com dificuldade de respirar. Os dois fizeram uma tomografia do pulmão e apresentaram uma espécie de secreção. Desde então, ficaram de quarentena.

"Já estamos há 10 dias da cama pra televisão, da televisão pra cama, do banheiro pra cama e é isso: queremos pedir a vocês que fiquem em casa, lavem as mãos, não saiam pra nada, nada mesmo, só em caso de urgência. Que não transmitam isso pra gente poder voltar à vida normal, porque o pior não é nem ficar em casa, é saber que uma coisa tão pequena parou o mundo todo", pediu.

Para tranquilizar os fãs, o casal ressalta que está bem, apesar de, nos dias anteriores, terem sentido algumas dores de cabeça, febre e "dores nas juntas".

Aniversário

A declaração de que estavam com o novo coronavírus foi dada no mesmo dia do aniversário de Xand. Hoje, ele completa 38 anos, lamentando por não estar sendo do jeito que queria.

"Eu queria que não queria fazer festa neste ano, taí: Deus me mostrou uma forma de não fazer festa", brincou.

O cantor disse ainda que não fez nenhuma transmissão ao vivo por "não conseguir passar alegria sem estar alegre", diante de toda a situação.

Mas segue, esperançoso: "Acho que, do jeito que o Brasil, pelo pouco que entendo, vamos conseguir frear isso bem antes que muitos países por aí. Esse é o pedido que eu e minha nega fazemos. Vai ser um aprendizado, vamos sair muito mais forte dessa".