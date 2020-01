Xand Avião deve R$ 8 mil de IPTU de imóvel no Porto das Dunas

Quatro meses de imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é o que está devendo o cantor Xand Avião ao município de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. A Justiça foi acionada para cobrar o valor de R$ 8.058,02 pendente de um endereço na cidade. O processo está em tramitação na 2ª Vara da Comarca de Aquiraz.

Os valores são referentes aos meses de dezembro de 2014, 2015, 2016 e 2017. A cobrança original era de R$5.258,17. A quantia alcançou juros de R$ 1.748,22, além de multa de R$1.051,63.

Ainda no documento de cobrança, a juiza deu o prazo de cinco dias para Xand Avião pagar o valor. O não pagamento do valor pode acarretar a penhora de bens do cantor.

Segundo a assessoria de imprensa do artista, Xand Avião não foi notificado sobre a dívida.