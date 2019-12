Xand Avião curte folga com a família em Fernando de Noronha

O cantor Xand Avião aproveitou uma brecha na agenda e as férias escolares dos filhos para viajar para Fernando de Noronha. "Esperei a semana inteira para falar isso: toca para Noronha!!!!!", brincou o músico na legenda da foto em qua aparece com a família e amigos antes do embarque em avião particular.

Na Ilha, Isabele Temotéo e Xand levaram os filhos para um passeio de barco com direito a mergulho nas águas cristalinas de Noronha ao lado de golfinhos. "Queria 10% da coragem do Enzo", comentou o cantor durante a imersão do menino que segue os passos do pai na música.

A esposa de Xand acompanhou um grupo de pesquisadores de tartarugas e compartilhou nas redes sociais o momento em que os estudiosos analisavam uma espécie com 20 anos de idade.

O cantor retorna para a agenda de shows ainda nesta semana, após três dias de folga em Noronha. Na sexta, Xand se apresenta em Aracaju, Alagoas.