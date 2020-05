William Bonner comove a internet com discurso sobre mortes pelo coronavírus

O jornalista William Bonner comoveu a internet com discurso proferido nesta quarta-feira (7), no Jornal Nacional.

Diante do avanço desenfreado dos casos do novo coronavírus pelo País e das consequentes mortes por conta da pandemia, o apresentador e editor-chefe do telejornal levantou uma reflexão sobre a necessidade de conscientização por parte da sociedade.

"Você já nem deve lembrar, mas, na quinta passada, eram 5.901 mortos. Os números vão aumentando desse jeito, cada vez mais rápido, vão dando saltos, e todo mundo vai se acostumando porque são números", afirmou.

Ele também relembrou outros episódios fatais recentes no Brasil e no mundo. "Um número de mortes, de repente, num desastre, sempre assusta. As pessoas levam um baque. Morreram mais de 250 pessoas em Brumadinho. É uma tragédia. Nos Estados Unidos, em 2001, morreram quase 3 mil nos atentados do 11 de setembro, assim, de repente".

"Quando as mortes vão se acumulando, ao longo de dias e de semanas, como acontece agora na pandemia, esse baque se dilui e as pessoas vão perdendo a noção do que seja isso. 8 mil vidas acabaram. Eram vidas de pessoas amadas por outras pessoas, pais, filhos, irmãos, amigos, conhecidos", completou Bonner

O jornalista finalizou o momento destacando: "Hoje, são 8500. Amanhã, a gente não sabe. Quando é assim, o baque só acontece quando quem morre é um parente, um amigo, um vizinho ou uma pessoa famosa".

Veja o discurso de Bonner:

Repercussão

O impacto do discurso do âncora do JN ganhou grande repercussão nas redes sociais. Até a meia noite de quarta-feira (7), o comentário de Bonner ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, com mais de 120 mil posts.

Dentre as descrições dos usuários da internet, expressões como "Irretocável" puderam ser vistas. Outro seguidor comentou: "Que pedrada".