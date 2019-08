Whindersson recebe astro de "As Branquelas" em casa; assista

"Sem acreditar". Essa foi a definição de Whindersson Nunes sobre o encontro em casa com o ator americano Marlon Wayans, famoso pelo filme "As Branquelas". O humorista compartilhou o momento no instagram. "É por causa de momentos como esse que eu entendo que somos capazes de qualquer coisa. Podemos ser quem nós quisermos, como nós quisermos, não existe fórmula, por que tudo que eu fiz até hoje foi ser eu. Tem dias que nós acertamos, tem dias que nós erramos, temos dias de fracasso, e não são poucos, mas temos dias de sucesso. E os dias de sucesso são o Marlon Wayans sentado no sofá da sua casa!", comemorou Whindersson.

Na rede social, ele também comentou a humildade do ator estrangeiro. Marlon divulga o longa "Seis Vezes Confusão" no Brasil. "Simplesmente inacreditável, eu cresci assistindo os filmes desse cara! Definitivamente a pessoa mais de boa que eu conheci na vida, o cara é simplesmente 'diboista' mesmo. Ele chega de boa, senta de boa, toma água de boa, conversa de boa, tudo que o cara faz é de boa demais!", elogiou.

Whindersson contou que Marlon ainda deu conselhos a ele: "Com a maior atenção do mundo. Eu tô desde ontem sem acreditar, obrigado, Marlon, meus amigos estão sem acreditar, todos eles vivem comédia, você deu um novo motivo pros meus meninos acreditarem que tudo é possível. Que as pessoas estejam preparadas pro que você me convidou pra fazer, eu não vou te decepcionar! Mãe, eu te disse depois do jato eu não duvidava mais de nada", finalizou.