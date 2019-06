Whindersson Nunes manda indireta para amigo de Neymar sobre vazamento de vídeo

A acusação de estupro que envolve Neymar Jr. ainda está repercutindo na web. Após o vazamento de trecho de vídeo em que o atacante aparece com a modelo Najila Trindade, foi a vez de Whindersson Nunes aproveitar a oportunidade para 'soltar indireta' para Guilherme Pitta, amigo do jogador.

No Twitter, ele publicou: "Eu vi o vídeo aqui do Neymar, mas não vou falar nada porque o amigo do Neymar tá pelas áreas".

O humorista foi criticado por Guilherme após fazer piada com as conversas divulgadas por Neymar no Instagram. "Fazer piadinha com o problema dos outros é legal. Com o seu você chora no Instagram, né? Bom saber que você é desses. Vai ver só quando o Neymar Jr. vai te dar moral novamente, babaca", escreveu o amigo do atacante do Paris Saint Germain (PSG).

Whindersson se defendeu argumentando que não foi o único a brincar, mas o tratamento com ele foi diferente.