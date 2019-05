Whindersson Nunes grava composição inédita em homenagem a Gabriel Diniz; assista

O youtuber Whindersson Nunes escreveu uma composição em homenagem ao cantor Gabriel Diniz. O vídeo da letra foi divulgado nesta terça-feira (28). Em publicação no Instagram, Whindersson chora muito pela perda do amigo. Ele também revelou que GD foi um dos cantores que abriu portas para o trabalho dele em João Pessoa (PB).

Nos vídeos, Whindersson Nunes diz que, quando recebeu a informação da morte do amigo, foi tomado pela raiva. Ele diz ter chorado no banheiro e questionando a morte de Gabriel Diniz para Deus.



Assista:



Após cantar nos vídeos, o youtuber se disse aliviado. "Eu tô tão melhor. Obrigado meu Deus. Espero que ajude a confortar vocês em algum momento difícil. Se Deus quiser, a gente vai entender tudo isso aí" (sic).

Veja a letra da composição:

Se a vida fosse fácil como a gente quer

Se o futuro a gente pudesse prever

Eu hoje estaria tomando um café

Sentado com os amigos em frente a tv

Eu olharia as aves como eu nunca olhei

Daria uma abraço apertado em meus avós

Diria eu te amo a quem nunca pensei

Talvez, é o que o universo espera de nós

Eu quero ser curado e ajudar curar

Eu quero ser melhor do que eu nunca fui

Fazer o que eu posso pra me ajudar

Ser justo e paciente como era Jesus

Eu quero dar valor até o calor do sol

Que eu esteja preparado pra quem me conduz

Que eu seja todo dia como um girassol

De costas pro escuro e de frente pra luz