Whindersson Nunes e Priscilla Alcântara lançam música "Girassol" em parceria

Whindersson Nunes e Priscilla Alcântara lançaram oficialmente a canção "Girassol" nesta quinta-feira (12). A letra foi criada pelo youtuber em homenagem ao cantor Gabriel Diniz, que faleceu em acidente aéreo no mês de maio deste ano, e divulgada pela primeira vez por meio do Instagram.

A parceria entre os dois artistas surgiu após um pedido de Whindersson, feito por meio do WhatsApp. "Ele me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia cantá-la só para ele ficar ouvindo. Então, com meu equipamento em casa, gravei um piano, acertei algumas coisas na melodia e fiz uma versão piano e voz", conta Priscilla no material de divulgação. Segundo a cantora, a ideia de um lançamento oficial veio por conta de repercussão na internet.

Com uma letra fazendo analogia ao movimento do girassol, a composição tem uma mensagem de cura e de bsucar as melhores versões na vida. Nos stories da rede social, Whindersson publicou imagem da música nas plataformas digitais. Além disso, recebeu os parabéns de amigos e fãs nos comentários.